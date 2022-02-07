揀水果貼士｜專家教揀清甜多汁臍橙4特徵　凍橙食前多做一步減酸!

橙，從外表看來個個一樣大同小異，只有切開一口咬下，甜酸自知。揀橙，看似沒有太大的學問，但其實又鮮又甜的靚橙也是有特質的。果臨門營銷部主任Christine Kwok指不是特定品種和牌子的橙就一定好吃，不同時節和產地的靚橙也有不同，以2-3月為例，鮮甜多汁的便有臍橙。

攝影：黃寶瑩



橙，屬港人最常吃的水果之一，不過面對揀橙、吃橙時都有不少困惑，例如怎樣揀到香甜靚橙？一般人會認為名牌橙如美國新奇士的品質一定有香甜保證，但有時也會吃到酸得睜不開眼，Christine解釋每種橙的品種和特質各有不同，因此其酸甜度亦略有不同，若想吃鮮甜靚橙可先從產地、季節入手，再留意以下的特質。

揀靚橙沒有特定品種和牌子，不同時節和產地的靚橙也有不同。

美國橙夏季當造 秋冬春季宜吃中國橙

一年四季都有不同產地的橙當造，以港人常吃的美國橙是在夏季當造，當造月是3月-5月；澳洲橙的當造期同屬夏季，當造月是7月-9月，10月過後的貨便是乾水多；而中國橙的當造期比前兩款的長，整個秋冬季都有靚橙，當造月是11月-3月。

一年四季都有不同產地的橙當造，以港人常吃的美國橙是在夏季當造，當造月是3月-5月。（unsplash＠Sheraz Shaikh）

中國產臍橙甜度媲美日本和美國產

Christine介紹2-3月可以吃中國產的臍橙，外型飽滿碩大、皮薄肉豐，亦因當造之季清甜多，含糖量可達13 Brix以上，含酸量0.5-0.9%，果汁含量達55%以上，較美國和日本臍橙高1-3%。訪問當日亦測試了品牌「愛慈橙」的臍橙，甜度達13.9Brix，橙香與橙汁四溢。

當造的臍橙含糖量可達13 Brix以上。

除了留意以上提及的產地、季節，挑選臍橙還有以下的重點，請按圖看揀選鮮甜多汁臍橙貼士：

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鮮甜多汁臍橙特點

1. 果形端正，左右對稱適中的口感較佳。

2. 觸摸果皮帶有彈性，有沉重感的屬皮薄多汁臍橙。

3. 果臍較小多屬新鮮臍橙，相對較有機會是成熟多汁。

4. 臍橙散發清新果香更佳。



保存橙貼士 冷藏橙食前「解凍」減酸

雖說橙本身就是一種可以存效很久的生果，不過最理想當然是即買即食，因隨擺放時間愈久其水分也會蒸發，味道及果汁同樣流失。Christine建議把橙放進雪櫃的生果格中保鮮，保留其水分及味道，不過橙冷藏後會有微酸，建議進食前先在室溫中「解凍」。如雪櫃沒有位於的話，也可以擺放在陰涼通風處，不宜太過密集，才不容易生熱發黴，而且經過一段時間糖化期會更甜。

橙冷藏後會有微酸，建議進食前先在室溫中「解凍」減酸。（VCG）

愛慈橙是果臨門的自家品牌，產地在烏東縣，位於江西東南端、福建、廣東、江西的交界處，Christine亦教授如何分辨愛慈橙真偽的方法，請圖看分辨愛慈橙真偽：