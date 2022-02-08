一田情人節食品節｜心形牛扒甜品套裝20分鐘搞掂　7簡易西餐食譜

今年情人節未能外出到餐廳用膳慶祝，在家亦能自製餐廳級美食！一田由即日起舉行「一田情人節食品節♡ Sweet Home Valentine ♡」，場內集合各式各樣的海外食材，如應節心形牛扒、海鮮等，再跟著記者的推薦食譜，與伴侶一同自煮甜蜜的情人節餐。



二月情人節，以往街上瀰漫著一股甜蜜氣氛，情侶們紛紛思考在哪間餐廳享用一頓燭光晚餐。但因新冠肺炎、防疫措施收緊，情侶未能外出晚膳慶祝，但仍能在家自煮盡興，送給至愛最好吃的禮物。「一田情人節食品節」齊集海陸空、甜品等食材並以優惠價發售，如澳洲活藍青口由原價$138減至$118；加拿大冰鮮法式豬鞍扒每100克$23.8，不過需留意部分優惠期為11日-15日。

請按圖看「一田情人節食品」精選凍肉、拌盤、小食：

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以上的食材都是以正餐、餐前小食為主，然而情人節餐當然小不了甜品，是次的情人節食品節有售Mintstyle DIY甜品套裝，款式合共9款，看似高難道的心太軟蛋糕都有，對比逐樣逐樣材料購買，套裝來得方便，而且成功率更高。

Mintstyle DIY甜品套裝，款式合共9款，最快20分鐘完成！

請按圖看「一田情人節食品節」精選水果、蛋糕、零食、酒：

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情人節自煮好簡單 6款不敗食譜任君選擇

購買食材後，如何處理和烹調？坊間太多食譜難以選擇？以下精選了6個簡易又適合情人節的西餐食譜，豬、牛、雞、羊、海鮮包羅萬有，在家中燭光點點配以自煮的浪漫大餐份外有氣氛。

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一田情人節食品

日期：即日至2月15日

地點：全線一田超市

