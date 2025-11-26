豬食譜｜香煎豬鞍伴蘋果醬簡易西餐 多1步才夠香　哪位置軟腍無筋

豬扒、豬鞍很多人喜歡吃，港式做法可能是洋葱豬扒、椒鹽豬扒，而今次想示範一個西式食譜，就是採用有骨的豬鞍，配上一個簡易調製的蘋果醬，製成香煎豬鞍伴蘋果醬，算是在家都能輕鬆煮到的西餐菜式，聖誕節快到，若在節日煮給愛人或親友吃也不錯。



豬食譜｜豬鞍是哪個部位？

豬鞍是什麼部位呢？就是豬的背部，相信大家都有聽過馬鞍，即是人們騎馬時，馬背上座墊的位置，豬鞍正正就是這位置，它有一條大骨，上面有塊圓身的肉，肉質嫩滑無筋。為什麼不煎無骨豬扒，要煎有骨的豬鞍呢？因為豬鞍味較濃郁，帶有脂肪、油脂，煎出來不會太乾，鬆軟美味，這次就選用了從韓國直送的濟洲黑毛豬豬鞍。

肉質鬆軟的煎豬鞍蘸上酸酸甜甜的蘋果同吃，滋味倍添。

豬食譜｜煎豬鞍小秘訣 注意厚度要夠乾身

煎豬鞍沒有什麼技巧，最緊要煎得熟，這次筆者甚至沒有用鬆肉錘把它揼鬆，但煎出來仍然十分軟腍。煎豬鞍的第一步，是記緊印乾水分，夠乾身，成品才夠香。此外，由於豬鞍有一定厚度，因此要煎久一些，確保不會外熟內生，甚至外焦內生，建議別用太猛的火，寧願慢慢煎到它均勻受熱。今次的豬鞍兩面各煎了4分鐘，色水頗理想，但你也可按實際厚度、爐頭的火力等，酌量調整煎豬鞍的時間。

特別要提醒大家，貼近骨頭的凹位最難熟，記得上碟前要再煎一下這個地方，見到骨邊的肉有向內收縮、再沒有滲血水，方為之熟。若骨邊凹位被骨頭擋住而煎不到的話，可以用匙羹舀熱油再淋向該部分。

貼近骨邊的位置較難受熱，煎的時間可能要再延長，或是持續用滾油淋在骨位附近。

豬食譜｜自製蘋果醬必備材料 加肉桂檸檬皮層次更豐富

光煎豬鞍當然比較乏味，所以會配上醬汁。西餐的話，可能是蜜糖芥末，忌廉蘑菇汁等等，但個人認為帶酸的醬汁更醒胃，因此就調了一個蘋果醬。

平時食蘋果，多數人都愛紅色的，因為青蘋果未免有點酸，今次就故意取其特點，青、紅蘋果各用一半，讓醬汁酸咪咪，不會太甜膩。蘋果醬的材料當然有蘋果和糖，做法跟煮果醬差不多，但很推薦大家再加點肉桂及檸檬皮，肉桂益處多，與蘋果素來都是絕配，而且兩者都有提香作用，醬汁層次更豐富。蘋果醬太稠太稀都不好，太稠可能會乾，太稀的話亦無法達至掛汁的效果。

香煎豬鞍伴蘋果醬食譜

香煎豬鞍伴蘋果醬食譜（1-2人分量）

材料：

豬鞍1塊

蘋果醬：

紅蘋果半個

青蘋果半個

檸檬皮少量

牛油少許

肉桂粉少許

牛至1茶匙

橄欖油1湯匙

鹽1茶匙

黑椒1茶匙

糖1茶匙

水1/4杯

做法：

1.豬鞍洗淨及印乾水分，兩面塗上鹽、黑椒和牛至，加橄欖油醃30分鐘。

2.蘋果去皮去芯和切粒。

3.鍋燒熱下牛油，加蘋果，小火煮2分鐘後加檸檬皮、肉桂粉、糖和水，加蓋煮10分鐘。

4.印乾豬鞍水分，鑊燒熱下油，中火煎豬鞍4分鐘，翻面再煎4分鐘，最後煎熟骨邊最難熟部分，即成。

不失敗秘訣：

*紅蘋果偏甜，青蘋果偏酸，今次各用一半，希望蘋果醬能帶點酸味。

*豬鞍有厚度，要煎久一點確保裡面熟透。貼近骨頭的凹位較易被忽略，或可反覆在該位置淋熱油至熟。

*豬扒要印得乾身才能煎香。

健康小貼士：

蘋果當中的水溶性膳食纖維，可減少肝臟製造壞膽固醇，從而預防心血管疾病，其鉀質亦可預防高血壓。肉桂則靠著其黃烷醇多酚類抗氧化物質，提高胰島素對血糖水平的穩定作用，並控制血糖。

