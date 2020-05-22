【海鮮食譜】白酒煮青口鮮甜帶酒香　20分鐘完成超簡易西餐

白酒煮青口，是很多人開始煮西餐時都會嘗試的入門級菜式，因為實在太簡單了，可說是根本不會失敗，而且亦是一路能登上大雅之堂的小食，蘸著蒜蓉包或法包享用，一下子像置身法國。

白酒煮青口，在西餐廳享用有的接近二百元，有的一百有找，價格差異與所選的青口新鮮度有關。超市有不同種類的青口，急凍並已調味的、新鮮的、急凍青口肉等，記者在日式超市買了一包500克的加拿大急凍全殼藍青口，僅$29.8，沒錯是很便宜，但實在也比較細隻、肉霉，之後去city'super，有機活藍青口原價$228，半價$114，分量足足有1公斤，一於買吧！包裝內的青口仍然是活的，店員說它大約能存活1至2日，但必須放在雪櫃下格雪藏，不要急凍，以免把青口凍死。新鮮青口，肉質及味道果然跟廉價急凍青口是兩回事。

大家有否留意到，青口有「一撮毛」，請別誤會是海草，它其實是足絲，讓它在海洋抓住大石或其他物件之用，跟青口依附得非常緊實，幼身卻堅韌，單用人手難以將足絲拔除，可用剪刀或鉗子輔助。

外形如海草般的足絲，或連柱肉被一同拔出。

白酒煮青口其實只是把青口與其他材料「一鑊熟」，煙肉粒並非必須，但加了絕對更香，以前不知道超市有一盒盒的煙肉粒賣，自己逐粒逐粒切，後來才發現原來有現成的，方便得多。除此之外，月桂葉也非必須，它用作提香之用，可用百里香替代或略掉。番茜的話，買到新鮮固然好，但筆者今次也是用乾燥番茜而已。

煮青口的白酒忌廉汁也不要浪費，筆者試過把汁留起來，加煙肉碎煮意粉，也是相當惹味。

白酒煮青口基本上沒有甚麼技巧，但上西餐課堂的時候，老師有教過一個讓湯類菜式更香的步驟，就是「Deglaze」，即是爆完洋葱和蒜後，加入雞湯，再起出鍋底的一層焦香物，此時整道菜會釋放出一陣微焦的香氣、更好味，但只適用於生鐵鑊或不銹鋼鑊，易潔鍋理論上是不會Deglaze的，各位可以試試看。

白酒煮青口食譜

健康小貼士：

青口有「最環保海鮮」之稱，本身營養價值高，是海鮮中的低卡、低脂之選，每75克的青口，只得129卡路里。除此之外，它亦富含Omega-3、蛋白質、多種礦物質及維他命，其維他命B12極豐富，有助製造紅血球、維持神經系統運作，預防貧血。

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攝影、攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：詹郭敏、潘諾兒

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐）提供：德國寶