【香蒜牛油烤春雞食譜】皮脆肉嫩4大貼士　蜜糖應該如何塗？

2月14日的情人節，你會炮製什麼美食跟你的另一半分享？擔心自己未能掌握煎牛扒的技巧，不如嘗試烤春雞，小小一隻加上薯菜，兩個人吃剛剛好。而且烤春雞的方法簡單，用上新鮮的香料及調味料把春雞醃過夜，開餐前一焗便完成，放上餐桌亦精緻可口。只要跟著以下步驟及小貼士，新手都可以炮製出香脆嫩滑的香蒜牛油烤春雞！

烤春雞，當然以皮脆肉嫩為最完美，不過處理春雞亦有4個小貼士，才能確保焗完的春雞口感。（1）於雞腔內填上醃料，特別是雞胸的位置。除了可以令雞肉更入味外，更為粗糙的雞胸補充油分，避免焗起來時令雞肉嚡口。

（2）醃雞前先掃上橄欖油，令烤焗時色澤更均勻。

掃上橄欖油後，烤焗時色澤更均勻。

（3）於雞的表面塗上醃料時，可為春雞稍作小小按摩，令醃料較易入味。同時也別忘將雞身攤開，雞髀、雞翼的內側也要塗上醃料。

（4）放入焗爐前，雞皮需保持乾爽，由於蜜糖遇高溫後容易燒焦，所以謹記焗上40分鐘後才塗上蜜糖，這樣雞皮才金黃香脆。

謹記焗上30分鐘後才塗上蜜糖。

另外，薯菜與雞一同入爐可吸收雞汁精華，味道更鮮甜。不過怕油膩的人則可以分開入爐，較健康。如分開入爐的話，建議烤雞時在烤架下放上焗盤，可承接着加熱時滴出來的油分，亦不會再被吸回。

香蒜牛油烤春雞食譜

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健康小貼士：

雞富含蛋白質、維他命A及礦物質，低脂高鈣，能補中益氣，強筋健骨，治疲勞水腫。雞油所含脂肪也多屬不飽和脂肪酸高達48.6%，是較健康的動物性油脂。不過烤雞時雞皮的油分會走出來，建議減肥人士分開蔬菜和雞肉烤焗，以免吸取油分。

攝錄：黎家浩、陳錦超 剪接：呂榮棟 場地提供：VZUG

不知道情人節煮什麼好，也可以參考以下食譜，同樣亦是簡單適合新手。

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