【Gi味俱全】黃淑儀香橙乳酪食譜零難度　清爽甜品作開胃菜一樣得

情人節將至，今年再次不能外出用餐，女士們有否想過親自製作甜點予愛人呢？一講情人節，自然會想起朱古力，可是筆者發現許多男士都不嗜甜，既然如此，不如做一個清爽帶酸的甜品吧？黃淑儀（Gigi姐）曾在節目中示範「香橙乳酪」的做法，材料以希臘乳酪為基底，製法零難度、全程免開火，相信就連小朋友都輕鬆做到！



甜品也可作開胃菜

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「香橙乳酪」的做法。平時在超市買的乳酪，本身已有很多口味，如：士多啤梨、桃、藍莓等等，不過Gigi姐就用鮮橙汁等製作香橙乳酪，她解釋：「為何有這甜品出現呢？不知是不是年紀問題，有時食完飯總會想有甜品落肚，不然就覺得欠了點什麼，而這個甜品帶酸，不止能作飯後甜品，就算在前菜後當開胃菜亦可。」Gigi姐曾住在北京朋友的家，對方每早都會為她端來一杯酸奶，她發現每家每戶都會自製酸奶做早餐，說是營養豐富。其後，她在北美生活，發現「Yogurt」（乳酪）也是隨處可見，方知兩者原來一樣。

Gigi姐後來才發現，北京朋友每早都飲的酸奶，原來就是西方的乳酪。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

香橙乳酪可謂零難度甜品，小朋友都做到。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

眾所周知乳酪是製品，你又知道它因何而生嗎？Gigi姐分享自己聽過的一個講法：「聽說古歐洲人們長途跋涉去遠征，他們會像古裝片那樣，把牛奶放在羊的胃袋，因為有保溫作用，奶沒那麼易變壞。當奶的擺放時間久了，就會變稠變酸，飲起來卻沒有變壞，於是人們就繼續飲用，乳酪就是這樣來。」而今次，Gigi姐就用希臘式乳酪做了一道「香橙乳酪」。

請按下圖睇「香橙乳酪」的材料、步驟和貼士：

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香橙乳酪。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

黃淑儀香橙乳酪食譜



材料：

橙1個

檸檬汁2湯匙

原味希臘式乳酪450毫升

煉奶1/3杯

雲呢拿油1茶匙

鹽1撮

薄荷葉數片（裝飾用）



做法：

1.橙刨皮屑作裝飾，再榨汁半杯加入乳酪中。

2.檸檬汁也倒進大量杯內，加入煉奶、雲呢拿油和鹽拌至幼滑。

3.將混合材料倒進小杯中，放入雪櫃冷藏2小時。

4.取出，加上橙皮屑、薄荷葉裝飾即可。

