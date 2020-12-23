【Gi味俱全】黃淑儀焦糖燉蛋7大貼士　香甜滑溜煮焦糖黃金比例？

焦糖燉蛋是人氣極高的經典甜品，焦糖燉蛋分兩種，一種是像布甸般，上面有啡色焦糖液，一種則是在燉蛋上有層薄薄的脆焦糖，兩款燉蛋各有各好，同樣討人歡心。原來黃淑儀（Gigi姐）正是做焦糖燉蛋的高手，每個身邊朋友試完都大讚。不過新手煮焦糖經常失敗，究竟該如何掌握箇中技巧？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中提到，有時候會跟朋友在家中舉行大食會，習慣一人預備一個菜式，但通常其他人都會帶很多肉，而她則會負責飯後甜品，每次焦糖燉蛋登場都大受歡迎，有朋友會說：「嘩，呢個甜品唔甜喎！」彷彿不太甜的甜品才是好甜品。朋友在席間爭相問她索取食譜，既然如此，她索性在節目上公開自家的焦糖燉蛋製法，只需3樣材料，香滑又不會過甜，你要不要趁住聖誕假也跟著來做呢？

Gigi姐親手做的焦糖燉蛋，在朋友間很受歡迎。（節目截圖：《Gi味俱全》）

Gigi姐強調，整焦糖燉蛋的次序十分重要，應該先煮牛奶和糖，待它降溫時煮焦糖，到焦糖降溫時，則可以打雞蛋，再加到牛奶和糖之中。為了讓讀者更清晰，以下將分成三個圖輯，順序解釋做法。

焦糖燉蛋所需材料只得3樣——雞蛋、牛奶、糖。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇Gigi姐如何製作燉蛋：

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等待牛奶放涼之際，會用另一個鍋煮焦糖。焦糖不是純粹將糖煮焦，也要加水，但糖和水的比例十分重要。Gigi姐又說：「煮焦糖確實考技巧，是整個甜品中最巧妙的地方，因為煮得太過火，它會變苦；煮得不夠焦，顏色又不好看。」她給大家的建議，就是必須小心觀察，千萬不要走開，時刻留意住焦糖的狀態。

請按下圖睇煮焦糖的步驟和竅門：

焦糖放涼需時，可趁這段時間打蛋，加到牛奶中準備入爐焗。有人焗完焦糖燉蛋後，燉蛋會裂開，一點不平滑，賣相大打折扣。若想焦糖燉蛋的表面光滑，就要多做一個動作。

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如果大家都喜歡食焦糖燉蛋，以下還有幾款類似的焦糖燉蛋或布甸食譜，可以用焗爐、蒸、氣炸、微波爐加熱等烹調方式製作，看看你認為哪一種做法最適合自己。

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