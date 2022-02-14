菜荒搶菜潮｜20種高纖食物代替蔬菜　冠軍纖維是菜心44倍蘋果最少

因接連有跨境司機染疫，令本港蔬菜供應不穩，市面幾乎「一菜難求」，就算菜架上有菜供應，售價亦大幅飆升。若然不想捱貴菜會否導致纖維攝取不足，從而引致便秘問題？事實上含有高纖維的食物不止蔬菜，還有生果、零食、五穀類等等，這些都有助在菜荒期間為身體攝取足夠膳食纖維！



供港蔬菜不穩定 菜價大幅飆升

Omicron肆虐香港，再有內地接駁貨車司機初步確診新冠病毒，因為檢疫安排現僅餘不足50名司機送菜，供應量不足亦令成本增加。記者昨日到超市觀察，場內的菜價未見回落，中國旺菜售價$29.3、1/4個中國圓椰菜$32.8、中國水耕菜心$21.9/包，對於以上價格的確難以入手。

跨境貨車未能如常往返中港下，供港蔬菜供應緊張，售價飇升。（余曉彤攝）

高纖食物不止蔬菜 每日攝取幾多先夠數？

雖然港府已表示於2月12日已與中國深圳市政府迅速協調，但相信鮮活食品價格上漲將維持一段長時間。在通脹持續、病毒肆虐的日子，我們更應善待身體，食物種類繁多，單以膳食纖維來說可以取締蔬菜的食物已超過10款。

事實上，不少食物的纖維量比蔬菜高。（Shutterstock）

纖維可分為2大類，分別是水溶性纖維及非水溶性纖維。非水溶性纖維（Insoluble Fiber）進入腸道後會吸收水分而脹大，增加腸道內容物的體積和重量，刺激腸道蠕動及幫助排便，避免便秘、痔瘡等問題，更可縮短有害物質（如致癌物）停留腸道的時間，或可減低患大腸癌和直腸癌的風險。

而水溶性纖維（Soluble Fiber）進入腸道後會變成啫喱狀物，與膽汁結合，人體便會用到體內的膽固醇製造膽汁，繼而降低壞膽固醇水平，減低患上心臟病的風險；另外也可有減慢糖分吸收，令血糖升幅穩定，有助糖尿病患者控制血糖。

膳食纖維可分為非水溶性及水溶性纖維，兩者功效各有不同。（VCG）

按香港衛生防護中心建議，成人及青少年每天需要不少於25克的膳食纖維，長者需要16-20克，而兒童每天所需的膳食纖維量是在他的年齡上加5克，舉例6歲兒童每天要11克膳食纖維。

請按圖看攝取足夠膳食纖維5大好處︰

+ 1

膳食纖維5大好處

1. 高纖維食物含豐富維他命B雜 ﹑C、E和礦物質等。

2. 減慢腸道中的糖分進入血液的速度，有助平衡血糖。

3. 纖維可加速腸道蠕動，避免便秘、痔瘡等問題。

4. 纖維能促使脂肪和膽固醇排出體外，助降低血中的膽固醇及預防心臟病。

5. 含纖維的食物熱量低，又易飽肚，有助控制體重。



20種高纖食物代替蔬菜 麵包乾果都有份

日常生活不少食物也是高纖，乾果豆類的纖維含量比蔬菜類的還要高，以烤開心果為例，每100克含有10.3克，對比每100克含有1.6克的菜心，足足高6.4倍，冠軍木耳更是菜心的43.8倍。不過需留意部分食物的添加鹽、油或者糖較高，建議適量食用，以輕易攝取不同的纖維素，並保持腸道益生菌健康而多元。同時，應攝取足夠水分，讓纖維發揮到它的最大功效。

請按圖看20種高纖食物代替蔬菜：

+ 16

資料參考：香港衛生防護中心/港島東聯網營養資訊網/healthline/養和健康

延伸閱讀：便秘飲食｜日本醫生建議2大食物防便秘！如何煮如何食最有效？