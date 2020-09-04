【氣炸鍋食譜】西多士免煎免油炸仍金黃香脆　15分鐘自製茶記名物

西多士是許多人的下午茶最愛，炸過的麵包夾著花生醬餡，再澆上牛油和糖漿，明知「邪惡」又致肥，卻讓人難以抗拒。可是油炸的西多士，眾所周知實在不太健康，每一口都是滿滿的油，既然如此，倒不如試試氣炸西多士。

做西多士建議用厚身的隔夜麵包，它比新鮮麵包硬身，而有一定厚度，對於蘸蛋漿和成品口感也有幫助。由於氣炸鍋一般都用得比較少油，不似傳統西多士的煎或炸方式，所以會在蛋漿中加少許油打底，之後才浸麵包。蘸了蛋液的麵包會更金黃、香口，而蛋液也有著「膠水」般的黏合作用，幫麵包的四邊封邊，兩塊麵包才不會容易散開。

西多士一般以花生醬做餡，但有些冰室或茶餐廳也會有芝士、咖央、近年新興的流心鹹蛋黃等，對筆者來說，最意想不到的口味應該是九龍城熟食中心「樂園」的沙嗲牛肉西多士，又鹹又甜。

麵包需要些時間吸收蛋液，所以別要一兩秒就把它拿起，但也別要浸太久。試過浸了5分鐘以上，結果麵包很軟、有點發脹，難以夾起甚至差點爛掉。所以，浸1至2分鐘左右已差不多了。

氣炸西多士前可以先預熱氣炸鍋，鋪上牛油紙或錫紙防黐底（相比之下較推薦牛油紙），再塗一層薄薄的牛油，氣炸完一面再翻轉氣炸，基本上金黃的西多士便已完成，跟茶餐廳油炸的版本完全沒分別。今次用的光速氣炸鍋，前後共用攝氏180度氣炸9分鐘，但每個氣炸鍋的實際火力都有差異，所以你也可以酌量調整。

西多士最經典當然是配牛油和糖漿享用，最好是把切好的牛油再雪硬，放在西多士上看著它慢慢溶化，但其實配煉奶也是很討好的組合。

西多士食譜

健康小貼士：

西多士素來都予人熱量高、脂肪高的感覺，營養師黃凱詩指出，一份花生醬西多士的熱量約420卡。而自製的氣炸鍋西多士，整體用油量會較少，花生醬、牛油和糖漿的分量也能自己控制，肯定會較健康。

攝影、攝錄：黃卓敏、劉曉朗

剪接：詹郭敏

場地、廚具（光速氣炸鍋）提供：德國寶

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