【秋天湯水食譜】五指毛桃竹芋粟米湯　潤肺止咳氣管敏感最啱飲

秋意漸濃，天氣亦變得乾燥，身邊傳來了不少咳嗽聲音，都不是新冠肺炎感染，而是因氣管敏感引起的咳嗽聲。想飲潤肺止咳湯水，大多數人都定必想起海底椰，但其實當造食材中竹芋也有同樣功效，還益氣補虛。 攝影：余曉彤

筆者第一次接觸竹芋是在Facebook上的一個煮食群組，帖主指「現時是竹芋季節，用作煲湯食材，湯水味道特別清甜。」筆者看見「味道特別清甜」即雙眼一亮，心想一定要嘗試一下！竹芋亦稱為竹薯，外型看來有點似薑、又有點像細條番薯。雖說現時一年四季都可以找到竹芋，但以前是臨近秋冬才收成，像薑需要栽種一年，錯過了便要等候一年了。

竹芋，可生吃、煲湯，口感有點像竹蔗。

竹芋，可生吃、煲湯，甚至磨成粉來入饌食用，基本上大部分煮法都可以放入竹芋。其口感有點像竹蔗，若是選擇肥大而有節位的，吃起來會有渣；若是選擇幼身無節位的，吃起來較嫩無渣。由於今次是用作煲湯材料，所以選擇了較肥大的，並配以粟米、無花果煲湯，倘若想味道更甜亦可加紅蘿蔔、馬蹄等。

至於處理竹芋非常簡單，可按下圖參考：

五指毛桃竹芋粟米湯食譜

五指毛桃竹芋粟米湯有健脾補氣，潤肺止咳功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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蟲草花茶樹菇粟米湯食譜

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