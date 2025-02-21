健康湯水食譜｜五指毛桃赤扁豆湯補肺健脾 全家啱飲 1類人不宜
天氣時冷時熱，濕度提升，流感高峰期仍未過，抵抗力急轉直下，這期間可喝保健有益湯水，有助增強體質。五指毛桃赤扁豆湯健脾去濕、補肺益氣，一家大細啱飲。
攝影︰尹嘉蔚
五指毛桃赤扁豆湯食譜｜補而不燥痛風患者不宜
五指毛桃赤扁豆湯，其中有益肺的五指毛桃、淮山及栗子，還有幫助除濕氣的赤小豆及扁豆。註冊中醫師潘仲恆表示，此湯助健脾祛濕，補肺益氣，且補而不燥，除痛風患者外，適合一家大小飲用。
五指毛桃功效｜健脾補肺、行氣利濕 散椰子香氣
中醫理論上有「未病先防，宜補肺益氣」的概念，藉此避免招來外感不適。潘醫師表示五指毛桃（五爪龍）有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的作用，功效與北茋相似，煲湯時還有輕微的椰子香氣。另一種益肺食材是淮山（山藥），它在烹調上的用途廣泛，如果配五指毛桃煲湯，用鮮淮山能使湯水更甜滑。
至於扁豆及赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。令湯水的甜味提升，可加幾顆栗子，它有健脾、補腎及活血的功效。五指毛桃赤扁豆湯，味道清香，湯色淳厚，入喉舒暢。
五指毛桃赤扁豆湯食譜
材料︰
五指毛桃2両
淮山2両
赤小豆1.5両
扁豆1両
栗子2両
陳皮5塊
水3公升
鹽少許
做法︰
1.赤小豆及扁豆泡水清洗。
2.其餘材料洗淨。
3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入全部材料。
4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加少許鹽調味完成。
按圖了解食材的療效︰
五指毛桃（五爪龍 ）：性味甘，微溫。功效可健脾化濕，行氣化痰，舒筋活絡。
赤小豆：性平，味甘酸。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒，袪濕力較紅豆好。
扁豆：性微溫，味甘。可健脾，化濕，消暑。
山藥（淮山）：味甘，性平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。
栗子：性味甘溫。養胃健脾，補腎強筋，活血止血。
陳皮：味辛苦，性溫。可理氣健脾，燥濕化痰。
註冊中醫師潘仲恆對「五指毛桃赤扁豆湯」的食用建議︰
~五指毛桃赤扁豆湯補而不燥，助健脾祛濕，補肺益氣。
~適合一家大小飲用。痛風患者忌飲此湯。
~一周可飲2-3次。
~如有疑問，請向中醫師諮詢。
【健康湯水食譜】杞子桑椹淮山湯補肝腎 紓緩眼疲勞哪些人慎服？