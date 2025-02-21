健康湯水食譜｜五指毛桃赤扁豆湯補肺健脾　全家啱飲 1類人不宜

天氣時冷時熱，濕度提升，流感高峰期仍未過，抵抗力急轉直下，這期間可喝保健有益湯水，有助增強體質。五指毛桃赤扁豆湯健脾去濕、補肺益氣，一家大細啱飲。

攝影︰尹嘉蔚



五指毛桃赤扁豆湯食譜｜補而不燥痛風患者不宜

五指毛桃赤扁豆湯，其中有益肺的五指毛桃、淮山及栗子，還有幫助除濕氣的赤小豆及扁豆。註冊中醫師潘仲恆表示，此湯助健脾祛濕，補肺益氣，且補而不燥，除痛風患者外，適合一家大小飲用。

五指毛桃赤扁豆湯助健脾祛濕，補肺益氣。（尹嘉蔚攝）

五指毛桃功效｜健脾補肺、行氣利濕 散椰子香氣

中醫理論上有「未病先防，宜補肺益氣」的概念，藉此避免招來外感不適。潘醫師表示五指毛桃（五爪龍）有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的作用，功效與北茋相似，煲湯時還有輕微的椰子香氣。另一種益肺食材是淮山（山藥），它在烹調上的用途廣泛，如果配五指毛桃煲湯，用鮮淮山能使湯水更甜滑。

上圖是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

至於扁豆及赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。令湯水的甜味提升，可加幾顆栗子，它有健脾、補腎及活血的功效。五指毛桃赤扁豆湯，味道清香，湯色淳厚，入喉舒暢。

五指毛桃赤扁豆湯材料。

五指毛桃赤扁豆湯食譜

五指毛桃赤扁豆湯食譜

材料︰

五指毛桃2両

淮山2両

赤小豆1.5両

扁豆1両

栗子2両

陳皮5塊

水3公升

鹽少許

做法︰

1.赤小豆及扁豆泡水清洗。

2.其餘材料洗淨。

3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入全部材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加少許鹽調味完成。

按圖了解食材的療效︰

+ 2

五指毛桃（五爪龍 ）：性味甘，微溫。功效可健脾化濕，行氣化痰，舒筋活絡。

赤小豆：性平，味甘酸。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒，袪濕力較紅豆好。

扁豆：性微溫，味甘。可健脾，化濕，消暑。

山藥（淮山）：味甘，性平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。

栗子：性味甘溫。養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

陳皮：味辛苦，性溫。可理氣健脾，燥濕化痰。

註冊中醫師潘仲恆對「五指毛桃赤扁豆湯」的食用建議︰

~五指毛桃赤扁豆湯補而不燥，助健脾祛濕，補肺益氣。

~適合一家大小飲用。痛風患者忌飲此湯。

~一周可飲2-3次。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



五指毛桃赤扁豆湯適合一家大小飲用，痛風患者忌飲。（尹嘉蔚攝）

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