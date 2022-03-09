蛋沙律三文治食譜｜雞蛋達人蛋沙律治3大秘技　1招切三文治不漏餡

蛋治，你喜歡吃吧？相比之下，筆者更愛蛋沙律三文治，而煮蛋煮到出神入化的日本雞蛋達人友加里，就在其YouTube頻道分享「究極」蛋沙律三文治食譜，獲75萬人支持。你以為蛋沙律只是把雞蛋與蛋黃醬攪勻嗎？友加里就教加1種材料更美味。除此之外，她還分享了切三文治不輕易漏餡的小貼士。



在日本考獲「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，多次在電視節目上分享自己煮蛋的食譜和心得，她本人亦有自己的YouTube頻道，經常都會分享雞蛋料理以及其他食譜的短片，其中一段看似沒什麼技巧的蛋沙律三文治短片，意外地獲75萬人收看。友加里在片中製作出爆餡的蛋沙律三文治，難得的是切起來十分俐落，內餡沒有四溢，以下就介紹她的做法。

「三星侍蛋師」友加里多次亮相電視教做蛋料理，其YouTube頻道亦有詳細教學。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

請按下圖睇友加里製作蛋沙律三文治的材料和步驟：

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蛋沙律三文治大功告成！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

雞蛋達人友加里蛋沙律三文治食譜



材料：

雞蛋3隻

蛋黃醬2湯匙

牛油20克

砂糖適量

鹽適量

黃芥末1/4茶匙

麵包2塊



做法：

1.將室溫存放的雞蛋放入滾水中煮10分鐘。

2.牛油放入500W火力的微波爐，加熱10秒，與黃芥末攪勻，塗在方包上。

3.雞蛋放入切蛋器或用刀切開，將其中1/3熟蛋與蛋黃醬攪拌均勻，把攪好的蛋黃醬與其餘的雞蛋混合，再攪拌均勻，加鹽與砂糖輕輕混合。

4.將厚厚的蛋沙律鋪在塗了牛油的方包上，疊上另一塊方包，用保鮮紙包妥，閒置10分鐘以定型。

5.連保鮮紙切走麵包皮，最後把三文治切成的喜歡的大小，即大功告成。



不失敗貼士：

1.將黃芥末加到牛油中攪勻會更美味。

2.蛋黃醬分兩次攪拌，更能保持蛋黃質感。

3.連保鮮紙切走麵包皮，可減少漏餡的情況。



其實蛋沙律三文治真是入門級的蛋料理，劉德華早前亦曾拍片教過它的做法。以下亦分享一個《香港01》的蛋沙律三文治食譜。

【蛋沙律三文治食譜】手做蛋黃醬好容易 必成功只需一件事！

蛋沙律三文治食譜

資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube