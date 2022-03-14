Omicron｜魚腥草蘋果水紓緩症狀？中醫解偏方4須知免傷脾胃功效減

第五波疫情持續，公營醫院爆滿，確診病患者未能及時入院接受治療，因而選擇自救。坊間不少網民分享各樣偏方，其中一個媽媽網民在社交平台分享，利用魚腥草加蘋果煲水飲，有助紓緩新冠症狀，到底是否真有療效？
攝影：余曉彤
早前一位媽媽在社交平台群組「肺炎媽媽自救寶寶區」分享自己飲用魚腥草蘋果水的效果：「可以紓緩症狀，個喉嚨即刻冇咁痛，可以比大家參考吓。」帖文貼出後，其他媽媽亦留言稱「魚腥草效果真係好好，我仔飲左無再燒了」、「我都飲咗兩日，真心不錯，原本仲有少少喉嚨痛，第二日就無事。」、「我都有煲 飲完好喉嚨好舒服」。
中醫稱可紓緩新冠肺炎輕症症狀 寒底人士忌服
除了分享效果，其他媽媽亦有提及同煲的食材，如羅漢果、桔餅、青橄、雪梨等，增加甜味同時亦提升潤肺止咳之效。記者就港媽所提供的「魚腥草蘋果水」藥方向中醫師徐澤昌博士查詢其功效，徐醫師稱雖未曾試過這個方法，但分析此方相信能紓緩一定患上新冠肺炎輕症的咳嗽、咽乾等症狀，唯魚腥草性寒，虛寒證忌服。不過他亦提醒，患者不應單靠偏方治療，如有不適應儘快尋求中醫師協助，以免耽誤病情。
請按圖看魚腥草及蘋果功效：
徐醫師續指，臨床上可加入銀花、蘆根、竹茹、生石膏等煲粥服用，適用於治療肺熱壅盛所致的胸痛喘咳，痰黃稠黏。但以上材料皆為寒涼之物，巿民不應自行服用，應先徵詢中醫師的專業意見。
魚腥草不宜長期飲用 烹煮太久功效降低
註冊中醫廖慧君曾接受訪問分享飲用魚腥草時，有不少事項需要注意，例如不能煮太久，否則會減低成效，不過謹記每個人的病因、病情和體質不同，在任何時候服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見，特別在疫症其間更應多加注意。
請按圖看飲用魚腥草注意事項：
飲用魚腥草茶注意事項
1.魚腥草性涼，不宜天天飲用，服用過多易傷脾胃，症狀緩解就要停止飲用。
2.不宜煮太久，因為烹調過久，藥草中的精油成分會被揮發，同時功效會降低，一般烹煮時間為10-20分鐘以內。
3.吸煙的人士，可每天飲用小量魚腥草茶。每天用5-10克魚腥草焗水300毫升，反覆沖
全天飲用，有助改善咳嗽痰多問題。
4.若持續飲用時出現不適，應立即停服。
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