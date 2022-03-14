Omicron｜魚腥草蘋果水紓緩症狀？中醫解偏方4須知免傷脾胃功效減

第五波疫情持續，公營醫院爆滿，確診病患者未能及時入院接受治療，因而選擇自救。坊間不少網民分享各樣偏方，其中一個媽媽網民在社交平台分享，利用魚腥草加蘋果煲水飲，有助紓緩新冠症狀，到底是否真有療效？

攝影：余曉彤



早前一位媽媽在社交平台群組「肺炎媽媽自救寶寶區」分享自己飲用魚腥草蘋果水的效果：「可以紓緩症狀，個喉嚨即刻冇咁痛，可以比大家參考吓。」帖文貼出後，其他媽媽亦留言稱「魚腥草效果真係好好，我仔飲左無再燒了」、「我都飲咗兩日，真心不錯，原本仲有少少喉嚨痛，第二日就無事。」、「我都有煲 飲完好喉嚨好舒服」。

一位媽媽在社交平台群組分享自己飲用魚腥草蘋果水的效果，她稱：「可以舒緩症狀，個喉嚨即刻冇咁痛，可以比大家參考吓。」

中醫稱可紓緩新冠肺炎輕症症狀 寒底人士忌服

除了分享效果，其他媽媽亦有提及同煲的食材，如羅漢果、桔餅、青橄、雪梨等，增加甜味同時亦提升潤肺止咳之效。記者就港媽所提供的「魚腥草蘋果水」藥方向中醫師徐澤昌博士查詢其功效，徐醫師稱雖未曾試過這個方法，但分析此方相信能紓緩一定患上新冠肺炎輕症的咳嗽、咽乾等症狀，唯魚腥草性寒，虛寒證忌服。不過他亦提醒，患者不應單靠偏方治療，如有不適應儘快尋求中醫師協助，以免耽誤病情。

中醫師徐澤昌博士分析此方相信能紓緩一定患上新冠肺炎輕症的咳嗽、咽乾等症狀。

請按圖看魚腥草及蘋果功效：

徐醫師續指，臨床上可加入銀花、蘆根、竹茹、生石膏等煲粥服用，適用於治療肺熱壅盛所致的胸痛喘咳，痰黃稠黏。但以上材料皆為寒涼之物，巿民不應自行服用，應先徵詢中醫師的專業意見。

魚腥草不宜長期飲用 烹煮太久功效降低

註冊中醫廖慧君曾接受訪問分享飲用魚腥草時，有不少事項需要注意，例如不能煮太久，否則會減低成效，不過謹記每個人的病因、病情和體質不同，在任何時候服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見，特別在疫症其間更應多加注意。

魚腥草性涼，不宜天天飲用，服用過多易傷脾胃，症狀緩解就要停止飲用。

請按圖看飲用魚腥草注意事項：

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飲用魚腥草茶注意事項

1.魚腥草性涼，不宜天天飲用，服用過多易傷脾胃，症狀緩解就要停止飲用。

2.不宜煮太久，因為烹調過久，藥草中的精油成分會被揮發，同時功效會降低，一般烹煮時間為10-20分鐘以內。

3.吸煙的人士，可每天飲用小量魚腥草茶。每天用5-10克魚腥草焗水300毫升，反覆沖

全天飲用，有助改善咳嗽痰多問題。

4.若持續飲用時出現不適，應立即停服。



中醫師徐澤昌博士就魚腥草是否可紓緩新冠症狀等問題給予建議。（受訪者提供）

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