禁足4天食譜提案｜16款食譜解決早午晚3餐連小食　襟擺食材不易壞

撰文：余曉彤
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Omicron變種病毒疫情持續，早前更不斷有「全民檢測」的消息流出，政府揚言到時或會禁足，導致市民恐慌並囤積食物。雖然特首林鄭月娥在本星期的記者會稱「全民檢測」非優先工作，毋須擔心全民檢測帶來生活困擾，但凡事宜作好準備，早日計劃禁足、隔離時的食材和餐單，可備不時之需。

早前「全民檢測」的消息導致市民人心惶惶，各超市都出現搶購潮，貨架上變得空空如也。然而日前特首林鄭月娥已宣稱全民檢測仍在規劃中，但非優先工作，需要時間細化處理，並需考慮物資、人手調配及時間配合等各因素以達到最佳效果。儘管「全民檢測」的消息仍未落實，但對於日常的隔離或是將來的禁足，大家在心理及物質上都應該準備好。

林鄭月娥3月9日出席疫情記者會，宣稱全民檢測仍在規劃中，但非優先工作。（廖雁雄攝）

記者以早前的消息禁足4日為例，構思了4天的早午晚3餐及健康小食，食材及菜式都是以耐放及易於保存、營養均衡為主。即使以下的食譜合集大多用上了雞蛋、麵包、薯仔、凍肉、意粉等食材，但口味變化多，務求在禁足期間可找到一絲樂趣。

早餐

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蛋沙律三文治食譜
午餐

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番茄牛肉通粉
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松子蒜片大蝦炒意粉
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晚餐

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小食
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