Omicron｜防感染飲食3大重點　中醫推介2款湯水多吃健脾益肺食物

第五波疫情持續，確診個案仍然過萬，政府抗疫措施求過於供，市民紛紛分享自救方法，中醫治療亦是其一。記者邀請了註冊中醫師徐澤昌博士，以中醫角度講解關於提升抵抗力及感染新冠肺炎的飲食宜忌，當中提及3大重點及推薦湯水食療以預防或紓緩新冠肺炎。



本港新冠病毒疫情嚴峻，儘管近2天確診個案稍見回落，但確診數字仍處於高水平，大眾應增強抵抗力，慎防「中招」感染。據衛生防護中心指，冠狀病毒的最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏，其他病徵包括喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、腹瀉、發冷、暈眩、喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、出現皮疹、噁心或嘔吐。中醫師徐澤昌博士指在中醫角度，新冠肺炎屬疫病，與風寒、濕和熱的邪氣有關，而傷風感冒等外感入侵疾病的傳染率和致命性都較高。

中醫師徐澤昌博士指在中醫角度，新冠肺炎屬疫病，與風寒、濕和熱的邪氣有關。（Rod Long/Unsplash）

1. 多吃健脾益肺食物增抵抗力

新冠肺炎並沒有藥物或食物能夠完全預防感染，然而在中醫角度，徐醫師指可多吃健脾益肺的食物及具有發散性的食物（前者藥性平和，可常吃，但需注意分量，勿過量；後者適量食用，多吃會燥熱，陰虛火旺者慎服或忌服）來提高正氣、增強抵抗力以降低患病的風險。

請按圖看中醫師推薦的9種增強抵抗力的食物：

+ 5

2. 避免進食辛辣、煎炸食物

還記得早前出現的搶購潮，大部分的貨品都被搶購一空，但辛辣麵仍舊一包包排列在貨架上，看似大家都怕香辣食物會影響喉嚨健康，從而避開。原來辛辣食物的確會影響肺部，徐醫師稱中醫認為「肺喜潤而惡燥」，如進食辛辣、煎炸、吸煙等習慣，使肺的陰分受損，破壞肺臟的健康，削弱人體正氣，加重患病的風險。

早前出現的搶購潮，雖然大部分的貨品都被搶購一空，但還剩下辛辣麵。（呂諾君攝）

此外，中醫亦有「肺與大腸相表裡」之言，意指肺氣宣發沉降影響大腸的功能。當肺的正常功能受影響，正氣就會被削弱，更易受病毒入侵，所以不論在預防和治療階段都應保持大便暢通。徐醫師分享自身的臨床經驗，很多病人高熱不退、咳喘嚴重、呼吸困難的患者，大多伴有便秘的情況。在使用中藥瀉下後，高燒及咳喘、呼吸困難等症狀很快就消退，病情也快速好轉。

3. 飲用焗茶紓緩症狀

倘若不幸「中招」染疫，徐醫師表示並非單靠食療之力可達，正確做法應盡快尋求專業註冊中醫師協助。然而在等待治療、藥物的過程中，他建議可根據不同的病情、症狀、證型，使用不同的治療方法以暫時紓緩症狀，以下為2款焗茶可紓緩症狀，不過需留意病徵，以免錯服中藥。

*因應各人不同的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。



倘若不幸染疫，在等待專業的治療及藥物過程中，徐醫師指可飲用焗茶紓緩症狀。（曾梓洋攝）

請按圖看中醫師推薦新冠肺炎患者紓緩症狀茶飲：

除了注意以上的飲食宜忌外，徐醫師亦推介大家運用健脾益肺的食材自煮湯水，可達益肺健脾、健脾化濕之效。

五指毛桃山藥蘿蔔湯有益肺健脾之效，感冒發熱不宜服用。（資料圖片）

請按圖看徐醫師推薦的預防新冠肺炎的「五指毛桃山藥蘿蔔湯」、「健脾化濕湯」：

+ 6

中醫師徐澤昌博士就新冠肺炎染疫飲食宜忌給予建議，。（受訪者提供）

中醫師徐澤昌博士網上診症服務：Facebook@仁昌堂中醫診療所

延伸閱讀：連花清瘟膠囊Omicron抗疫神藥？中醫解構功效5類人誤服易加重病情