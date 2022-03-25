上海菜飯食譜｜加臘腸蒜末更惹味！1招小棠菜保持青脆拌勻滿香氣

詹慧茹在Facebook廚藝公社發文「我家特製上海菜飯」：



材料：

- 家鄉肉

- 港式雙腸或絞肉，五花肉丁都可

- 蒜末

- 米

- 小棠菜



上海菜飯食譜（按圖👇👇👇）

+ 11

調味：

- 醬油或煲仔飯醬，或李錦記的甜滷醬油都可（少許就夠，主要是調色）

- 雞粉／柴魚粉都可

- 胡椒粉（如果吃清淡的，只放胡椒粉跟醬油就夠）

做法：

1、把家鄉肉，港式臘腸切成丁

2、鍋加熱，一點點油，爆香蒜末，放家鄉肉丁等炒出香氣

3、加水進鍋，水量跟煮米的水量多一點

4、水滾，小火稍煮

5、米淘洗凈，放電鍋待用

6、高湯調味，調味別下重手，不夠鹹，等煮好，可加醬油，太鹹就沒救

7、煮滾的肉丁高湯倒入米中

8、放進電鍋煮

9、小棠菜洗凈，煮鍋水，將菜燙熟

10、將燙熟的小棠菜切碎，稍擠一下，備用

11、飯煮好，拿出來，倒入小棠菜末，拌勻

就可以吃了！可以煎個荷包蛋，非常好吃。一般菜飯都是把小棠菜跟米一起煮，菜會又黃又軟爛，我不喜歡，所以用燙熟再拌，小棠菜就很青脆！



相關食譜：【油豆腐粉絲湯食譜】上海名菜家常易做 省時快速浸冬菇要加……

油豆腐粉絲湯食譜

相關食譜：【上海酸辣湯食譜】比台式更香辣 煮出最完美的酸辣口味

上海酸辣湯食譜

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】