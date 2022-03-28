長新冠｜化痰補腎氣改善失眠中醫推介2款湯水藥膳　勿加蓮子茨實

新冠肺炎確診個案數字近日稍有回落，第五波疫情明顯已過高峰期，但抗疫同時亦不能看輕Omicron後遺症，即「長新冠」。中醫推介Omicron康復者可食用生津化濕的食材及一款米糊以調理身體。
Omicron患者24%有腦霧
根據世界衛生組織公布指出，新冠後遺症的臨牀定義，是通常發生在已確診人士身上，通常在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，常見的「長新冠症狀」（Long Covid）包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙，令日常生活受影響。英國研究指24%Omicron確診者會有腦霧，世衛去年10月納入腦霧為長新冠行列。世衛在報告中稱，大約10-20%的急性新冠感染患者在感染後會有數周至數月的殘留症狀。但由臨牀定義可能是暫時性，需根據新數據不斷出現而有別。
根據英國National Health Service的網站指，常見的「長新冠」症狀包括：
1. 腦霧：非學名，意指遲鈍、模糊、難以集中精神
2. 性功能減退
3. 氣喘
4. 疲倦
5. 焦慮
6. 心悸
7. 頭暈頭痛
8. 睡眠習慣改變
中醫籲康復後著重生津化濕 陳皮理氣去濕化痰
香港中文大學中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師在TVB節目《東張西望》中建議，康復者疫後調理身體，以助紓解長新冠所帶來的不適。林醫師指新冠病毒直接入肺部導致傷津；其後脾胃喜燥而惡濕，由於內濕、外濕皆易困遏脾氣，致使脾氣不升，影響正常功能的發揮，因此康復後應著重生津和化濕，利用滋陰食材補津；飲陳皮水化濕，補腎氣對紓緩記性差、失眠有幫肋。林醫師亦提醒藥材用得其所才有功效，服用過多會燥。
請按圖看中醫推薦生津化濕食材：
除了可利用以上食材煲湯，林醫師稱清補涼亦有補津作用，一般清補涼湯有健脾除濕、養陰生津作用。坊間的藥房及超市有售材料齊全的湯包，不過康復者應先徵詢中醫師的專業意見，理解個人體質，避免錯誤服用而傷身。
*因應各人不同的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。
清補涼食譜：健脾除濕、養陰生津
林醫師稱老人家肺弱多痰、小肺朋友容易鼻敏感，長新冠症狀可能持續時間相對長點，可利用開胸化痰等食材煮成米糊，紓緩症狀。
浙貝陳皮淮山米糊食譜：將材料打磨成粉後，加入適量水煎煮成米糊（約20-25分鐘）。
【清補涼】食譜
材料：百合9克、玉竹9克、淮山30克、南北杏共15克、太子參15克、生熟薏仁各15克、北沙參15克、陳皮2塊。
做法：
1. 用8碗水浸泡藥材20分鐘。
2. 將水連浸泡的藥材一起直接用大火煮滾。
3. 轉用細火煮約1小時，煲至3-4碗水。
4. 可加入少許食鹽調味。
注意：不宜加入蓮子、茨實，因兩者有收澀作用，若是生病再食收澀的食物，避免會因住病邪。
資料來源：TVB《東張西望》／英國NHS《Long-term effects of coronavirus》