羅漢果水｜紓緩新冠症狀止咳清肺熱5功效　飲用4須知＋3類人不宜

羅漢果水功效｜新冠疫情再度爆發，確診個案近月飆升，較上月激增逾5倍！病毒無處不在，防不勝防。註冊中醫師楊明霞曾經歷了一次疑似感染的邊緣，並以羅漢果水自救，一兩天後一些輕微病徵完全消失。不過，醫師提醒，羅漢果水雖清熱排毒、潤肺止咳，但是否適宜飲用，還需留意有沒有一些症狀。



羅漢果性質偏涼，具清熱解毒、潤腸通便等功效。(VCG)

新冠疫情飆升逾5倍

據衞生防護中心資料顯示，本港於5月31日至7月4日錄得1,265宗確診新冠個案，較前一個月（4月26至5月30日）錄得的194宗飆升逾5倍。不過，相較四五年前的高峰期，大家早已習以為常，卸下戒備。

香港近月新冠疫情個案比上月飆升逾5倍！（Photo-AC）

羅漢果水紓緩初起病情

楊明霞中醫師就曾因一次的工作關係到戶外拍攝，攝影師當時已有流鼻水等疑似感冒症狀，完成工作後當晚，楊醫師獲通知，攝影師抗原測試呈陽性。當天他們還一起用膳，屬密切接觸者，楊醫師深恐被受感染，即時自我隔離，不知是否心理作用，她也感覺到喉嚨有點痛、乾涸不適、鼻癢癢等，為遏止病毒、症狀加劇，她即時飲用羅漢果水。

【天然代糖】羅漢果糖熱量極低 卻比砂糖及蔗糖甜300倍！

羅漢果5大功效：

清肺利咽

清熱潤肺

化痰止咳

潤腸通便

益肝健脾

羅漢果水清熱止咳通便，適合容易上火人士飲用。（AI製圖）

羅漢果水做法（1人分量）

材料：

羅漢果半個

金銀花2錢

胎菊2錢

桑葉2錢

做法：

1 用滾水先焗羅漢果20分鐘

2 加入桑葉、金銀花及胎菊再焗5分鐘即成

飲用須知：

1 明火煲湯或滾水焗均可，水滾焗20-30分鐘可焗透，但不宜隔夜飲用

2 熱飲脾胃較吸收，效用較強；凍飲傷脾胃，功效較低

3 羅漢果性偏寒，適合熱底（風熱）人士

4 脾胃虛寒、年紀大或體虛怕冷者勿服，避免體質雪上加霜



羅漢果水功效｜哪些症狀宜飲羅漢果水？哪些症狀不宜？

羅漢果水，楊醫師強調不是用作預防感染，也非藥用、治療重症，而是出現輕微病徵或有少少感覺時，只要有懷疑便要把「火苗」撲滅，若待檢測呈陽性時，病毒量已很多。只要即時處理，才可避過不少嚴重情況。

輕微病徵，其實人人不同，羅漢果水也只適宜紓緩肺熱所引致的病徵，或熱底（風熱）人士；若無熱症，便不宜，因羅漢果性偏寒涼。

體質偏熱：喉嚨痛、痕癢、乾涸、吞嚥不順、間斷地發燒



體質偏寒：沾寒沾凍、有流鼻水、少少咳嗽、白痰



羅漢果水功效｜潤肺止咳通便 配金銀花菊花功效更強

羅漢果本身有清熱涼血、潤肺止咳、潤腸通便的作用，對於新冠感染者因肺熱導致的咳嗽、喉嚨痛或灼熱有一定紓緩作用，亦有助腸燥便秘。可配合金銀花、菊花、馬齒莧，增強清肺熱的作用；若想降低其寒性，可加紫蘇葉、薑，但做法較罕有。或可加入南北杏、無花果煲湯飲用，加強潤肺止咳功效。

若是偏寒症狀，楊醫師推介飲用「防風藿香水」

防風藿香水食譜

材料：防風2錢、荊芥2錢、藿香2錢、佩蘭2錢

做法：將所有材料用滾水焗20分鐘，即可飲用。



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楊明霞註冊中醫師（受訪者提供）

楊明霞註冊中醫師，為香港浸會大學中醫學（內科）碩士、中醫學學士及生物醫學（榮譽）學士

