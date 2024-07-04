減肚腩食物｜改善便秘腹脹營養師推8種蔬菜　蓮藕苦瓜腸道清道夫

減肚腩的方法有很多，除了運動、避免久坐，還可以食住瘦？台灣營養師分享8樣蔬菜，媲美「腸道清道夫」，有助腸胃蠕動，防止便秘，有助減少身體吸收油脂，穩定血糖，擊退肚腩。



肚腩的成因有不少，有些是因便秘而起。（Pixabay）

腸道清道夫8大蔬菜 預防便秘腹脹

肚腩的成因有不少，可能是吃得太多運動太少，讓脂肪累積；也可能是吃多了易脹氣食物所致；也有些因便秘而起。針對因腸道蠕動不良，使大便有困難而引致的肚腩問題，在日常飲食中要留意膳食纖維攝取。

據香港衛生署健康資訊，建議青少年及成年人每天應該攝取約不少於25克的膳食纖維。不過，食用纖維攝取不足仍然是普遍問題。台灣營養師朱瑞君在個人平台分享8樣蔬菜，堪稱「腸道清道夫」，不僅幫助腸胃蠕動，也助減少身體吸收油脂，穩定血糖。

按圖睇腸道清道夫8大蔬菜︰

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腸道清道夫8大蔬菜︰

1. 菠菜：膳食纖維豐富，助腸胃蠕動。

2. 海帶：含不飽和脂肪酸，助清除多餘膽固醇。

3. 秋葵：含水溶性纖維，促進消化道健康及美顏。

4. 枝豆：含蛋白質和纖維，可增加飽足感。

5. 苦瓜：富含水溶性纖維，有助降血糖。

6. 蓮藕：含蛋白質及高纖，助減油脂吸收。

7. 冬菇：水溶性纖維豐富，可吸收多餘膽固醇。

8. 紅蘿蔔：同時有豐富的維他命，增強人體免疫力。

資料參考︰輕鬆瘦營養師 朱瑞君

8款蔬菜可製作不同菜式，菠菜、秋葵、蓮藕更可作涼拌菜，不妨參考以下食譜：



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9個擺脫小腹肚腩的方法

據運動星球文章表示，沒有一種方法可消除小腹周圍的脂肪，因為不能針對身體的局部而減脂，想減掉腹部脂肪，就須同時減掉身上其他部位的脂肪。局部運動訓練，例如仰臥起坐、捲腹等，可以增強腹部肌肉，使腹部線條更結實好看，但它實際上並非完全消除了腹部的脂肪，努力減重是減小腹的唯一方法。

下圖有9個擺脫小腹肚腩的方法︰

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1 減少攝取熱量

2 減醣

3 增加蛋白質

4 停止喝高熱量飲料

5 嘗試間歇性斷食

6 做高強度間歇性訓練

7 嘗試阻力訓練

8 足夠睡眠

9 持續檢視自己的壓力狀況



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