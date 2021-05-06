【氣炸鍋食譜】醬燒豬肋骨配自製甜辣燒烤醬　大塊肉醃入味靠2招

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-06 21:00

一班朋友到西餐廳用餐時，偶爾會點一客醬燒豬肋骨，一大排以燒烤醬醃得惹味的肋排，烤得軟腍，骨頭吮得一滴醬也不剩。要做這個菜式，原來不一定要有焗爐，用氣炸鍋亦可。以下的氣炸鍋醬燒豬肋骨食譜，不但會示範自製燒烤醬的做法，亦會教大家醃肉如何更入味。

醬燒豬肋骨所用的豬肋骨是一大排的，但筆者就曾擺烏龍，在超市購入一包真空急凍的丹麥豬肋骨，乍看是一排排，拆開包裝，一條一條的掉出來，才知原來早已切好，我被包得緊實的真空包裝誤導了，結果又要再買。第二次我為了確保不會再重複犯錯，便去買冰鮮的，百幾蚊一大排，也是大家見到片中的這個，也頗大件，幸好還放得進氣炸鍋裡去。

氣炸得軟腍的豬肋骨，基本上用刀輕輕就能切開，吃來十分惹味。

豬肋骨十分厚肉，不論醃還是燒，都需要較長時間。醃的話我建議醃過夜，即使不可以，也最好醃6小時以上。想這大塊肉醃得更入味，有兩個辦法，一是撕走肋骨底部的白膜，因為它會阻擋住醬汁滲入肉裡；二是在骨與骨之間的肉輕劃幾刀，但不要切斷，這樣醃汁才能醃入肉心，不會只得表層有味。

肋骨底部有一層白膜，會阻擋住醃汁滲入肉裡，所以要把它撕走。

市面上有很多現成燒烤醬，如：美國的Sweet Baby Ray's燒烤醬就十分有名，它甜中帶煙熏香之餘，卻不含麩質、脂肪和膽固醇，有很多人喜愛。想快，當然可以用這個醬，香港也有售，30餘元一大支，不過這次筆者就試試自己混醬，把甜的、酸的、辣的調味料都加一點，詳情可看食譜，若不想買檸檬擠汁的話，可用白醋取代。

這支美國燒烤醬十分有名，香港的網店也有售，若懶得自製燒烤醬，可用它取代。（網上圖片）

以下食譜的氣炸時間，大家可以參考，但實際上還是要按肉的大小去調整。如這次的豬肋骨比較大件和厚身，就用了半小時以上。若你的肉比較小，則可減些時間，但建議每次加減都以5分鐘為單位，寧願逐少逐少的把肉炸熟。氣炸豬肋骨不能急，別以為開大些火肉就可以快點熟，隨時外面烤焦了，裡面還是一片粉紅半生的狀態。而且是次醃汁有糖，較容易焦燶，更不能開太猛火。

醬燒豬肋骨食譜

健康小貼士：

由於骨頭是儲存脂肪的地方，近骨頭的位置，一般都會比較多脂肪和肥膩，因此豬肋骨脂肪含量並不低，以100克豬肋骨為例，就有約59克脂肪，以及568卡，算是豬肉之中數一數二高熱量的部位，僅次豬頸肉，建議食用時要適可宜止。

攝影、攝錄：李海霞、詹郭敏

剪接：呂志豪

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