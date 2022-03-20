日式薯蓉沙律食譜｜加粟米青瓜多做1步免出水！輕鬆去蛋殼貼士

薯蓉是減脂期的最佳主食，開胃又解膩也很有飽足感哦！蒸煮至綿密的薯蓉，混拌著白煮蛋的香氣，加上脆口的青瓜、粟米粒及蟹味棒，口感變得更加豐富、爽口好吃且營養更均衡！



大家可以利用各種蔬菜搭配少許低卡沙律醬，變化不同風味的薯蓉沙律，還可以夾吐司、生菜或麵包就是簡單又美味的早餐或點心哦！

日式薯蓉沙律食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

馬鈴薯 2顆

鹽巴 1小匙

黑胡椒粉 適量

雞蛋 2顆

青瓜 1條

蟹味棒 4條

粟米粒 1小碗

沙律醬 適量



前置作業：

1. 青瓜洗淨用刨刀刨成片狀，加入鹽1小匙抓醃一下待靜置出水，使用前再擠乾水份即可

2. 起一鍋滾水，放入蟹味棒煮3-4分鐘後撈起放涼後，再撕成絲備用

3. 原鍋滾水放入2顆雞蛋，計時9分鐘，時間到撈起雞蛋放入冰塊水中降溫，雞蛋剝去外殼切碎備用

更易吃到薯仔的甜味，除了切厚之外，還有一項重點，請按圖了解👇👇👇︰

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做法：

1. 薯仔洗淨削皮後再切成片狀

2. 放入電鍋（外鍋2杯水）蒸熟

3. 薯仔蒸熟後趁熱用壓泥器壓成薯蓉

4. 加入擠乾水份的青瓜片、切碎的白煮蛋、粟米粒及蟹味棒

5. 再加入適量沙律醬、適量黑胡椒及1小匙鹽攪拌均勻（此時可嚐一下味道再微調）即完成

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小叮嚀：

1. 保存方式可放保鮮盒冷藏更美味哦!

2. 正處於減脂期的朋友可以乳酪或牛奶替代沙律醬哦！讓這道薯仔沙律更加營養無負擔，直接吃或是當成餡料、料理配菜都超適合!

3. 如果要放隔夜會建議先不要加沙律醬或乳酪，等要吃的時間再拌入風味較佳!

分享美味的輕食料理的做法，希望大家都能成功！

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】