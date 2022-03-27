減肥｜金菇芽菜黑木耳減脂消水腫　營養師推8食物粟米筍比粟米好

人人都想吃得健康，邊吃邊減重，健康無負擔。但什麼時候該吃哪道菜，就是不少人感到有困難的時候。台灣營養師余朱青表示，很多蔬菜平價又有高營養價值，還能幫助瘦身、消水腫！



火鍋食材豆腐、金針菇 營養豐富又有飽足感

余朱青表示，天然食材中有不少低卡高纖還有吸脂作用，像是許多朋友在減脂時常會用到的「豆腐」。豆腐熱量低、蛋白質高、而且還容易有飽足感，不過減脂時要吃傳統豆腐，不要吃添加物很多的加工豆腐。

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涮涮鍋常出現的配菜「金針菇」。金針菇含有豐富的水溶性纖維，可以增加飽足感，也可幫助腸胃蠕動，而且金針菇含有菇類甲殼素及蘑菇殼聚，這些成份可抑制脂肪吸收，是減脂的好夥伴。

「另外常常出現在台式湯麵或韓式拌飯裡的豆芽菜也很好。」余朱青表示，豆芽菜有分黃豆芽及綠豆芽，營養成份不錯，也是熱量低、富含膳食纖維、營養成份高的好食材。「不止可拿來當湯麵旁的配角，當一份菜吃也不錯。」

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椰菜花營養成分高 黑木耳好煮又助腸道蠕動

余朱青表示，大家常煮的「椰菜花」中，西蘭花及白椰菜花的營養成份都很高，也都是屬於高纖蔬菜，可以幫助腸道蠕動，而且高鉀，可以幫助消水腫。芹菜也是熱量低高纖且也可幫助消水腫的食物。「黑木耳也是好處多多，100g熱量38kcal，膳食纖維高達7.4g，所含的水溶性纖維質可增加飽足感，黑木耳也常常出現在各種料理中，不論熱炒涼拌都好吃。」

黑木耳汁加枸杞紅棗 低卡助腸道蠕動

在減脂又喜歡吃黑木耳的朋友也可以自己打黑木耳汁，可以不要加糖，加枸杞紅棗提味就會很好喝。可當飲品，好喝熱量低，還可幫助胃腸蠕動喔。

最後是粟米筍，一根大約10公克，10根粟米筍膳食纖維有2.6公克，熱量僅有31卡。粟米是澱粉，但粟米筍是「蔬菜類」，也是減脂朋友在餐桌上，可以多多利用的好食材。

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