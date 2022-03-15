護眼食物｜粟米橙護眼唔只藍莓紅蘿蔔　6護眼營養素防黃斑部病變

許多民眾會選擇補充葉黃素保養眼睛，但除了葉黃素以外，還有6大營養素也可以維護眼睛健康！



台灣營養師黃淑惠表示，由於眼睛黃斑部裡面是黃色，所以容易聯想葉黃素、玉米黃素等營養素。不過，其實與視網膜、感官細胞有相關性的營養素，都可以提供保護，預防黃斑部病變。

6大護眼營養素（按圖👇👇👇）

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1. 葉黃素、玉米黃素

可抵擋紫外線、藍光，保護黃斑部退化。可從黃色、深綠色、橙色食物補充，如粟米、南瓜、橘子、橙等。

2. Omega-3脂肪酸

可助血液循環，維護血管健康有彈性，同時能降發炎，黃淑惠說明，好的油脂Omega-3脂肪酸可讓眼底血流暢通，民眾可補充深海魚，或是吃一點亞麻仁籽，也是相當有益處。

3. 維他命A、β-胡蘿蔔素

黃淑惠指出，在黃斑部中真正會使感官形成視覺是「視紫」，視紫是一個物質，視紫與蛋白質結合，藉著視黃醇跟視黃醛轉換，引起神經電位差，才能促進大腦，引起視覺反應；也因此要先有視紫物質存在，視覺才能形成，而視紫的前驅物就是維他命A。民眾可吃胡蘿蔔補充維他命A跟β-胡蘿蔔素。

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4. 鋅

黃淑惠說，視紫形成除了維他命A還有蛋白質，而蛋白質要形成還要靠微量元素「鋅」，如蠔、南瓜籽等。

5. 花青素

民眾也可補充花青素維持微小血管彈性，促進視網膜的血液循環。

6. 蝦紅素

黃淑惠說，蝦紅素有輔佐作用，可輔佐葉黃素，並提供視網膜下方脈絡膜的血液循環。

按圖參考高銘鴻醫生所列舉的食物來源含豐富花青素︰

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