蔥營養｜護心血管健康助防癌5好處　專家教3招延長蔥保鮮期1個月

青蔥是用來提味、點綴，能為菜色帶來畫龍點睛的效果。而吃蔥的好處可不少，不僅對心臟血管健康有幫助，也能預防細胞癌變。但家裡的蔥常常放到枯黃爛掉，該怎麼辦？專家教你妙招延長保鮮期！



青蔥對人體有哪些好處？

台灣營養師許睿涵表示，青蔥就像洋蔥、大蔥一樣，都含有一股特殊的氣味，這個氣味是自有機硫化物烯丙基硫醚與大蒜素，雖然有一股特殊的風味，但也對人體健康有很大的幫助。她分析，大蔥還富含礦物質硒、維他命C、B雜與類黃酮和多種抗氧化物質。

青蔥如何保存？（點擊下圖看清👇👇👇）

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吃蔥對人體有哪些好處？許睿涵指出以下5點：

1. 支持免疫健康：青蔥中的硒，會增強巨噬細胞的功能。

2. 調節血糖：蔥裡面的維他命B1能協助人體將葡萄糖轉為熱量使用掉。

3. 維護心血管健康：槲皮素能改善發炎、協助血管壁舒張。

4. 預防消化性潰瘍：通過抑制攻擊胃壁的細菌生長。

5. 預防癌症：硫化物能預防細胞癌變。



青蔥要如何挑選？

台灣農委會指出，青蔥要挑選蔥葉翠綠的，葉尖的部分最好保持綠色，葉片要筆直挺立，這樣代表蔥愈新鮮；蔥白的部分則要潔白、略帶光澤。另外，由於蔥白的部位容易堆積沙土，清洗時可以先將蔥白根部撥開來清洗。

有時候如果蔥放到有一點點乾癟枯黃，可以把枯黃部分切掉，剩下的部分仍可以繼續食用。

青蔥如何保存？3招學起來！

你是否往往買了一大把蔥，卻一次用不了這麼多，常常放到葉片枯黃、失去水分，到最後就爛了？台灣農委會分享以下3招青蔥保存法。

1. 包起來

將整把蔥用廚房紙巾包起來，並將青蔥尾端折入塑膠袋內，可以冷藏4～5天。

2. 裝起來

把整根青蔥洗乾淨之後，用紙巾把水分吸乾，蔥綠、蔥白切段；接著用廚房紙巾上下鋪一層在保鮮盒裡，放入青蔥，可冷藏7天。

3. 放冷凍

把整根青蔥洗乾淨之後，把水分吸乾，可依照自己的料理習慣切成蔥段或蔥花；然後放在保鮮盒拿進冷凍庫存放，可保存1個月以上。

吃蔥有什麼好處？ 1.增免疫力、2.調節血糖、3.維護心血管健康、4.預防消化性潰瘍、5.有助預防癌症 買蔥該如何挑選？ 青葱部分要翠綠，葉尖保持綠色，葉片筆直挺立；蔥白則要潔白、略帶光澤 吃不完的蔥該如何保存？ 1.將整把蔥用廚房紙包起折入膠袋內，可冷藏4-5天。2.洗淨吸乾切段；保鮮盒裡上下鋪一層廚房紙放入青蔥，可冷藏7天。3.洗淨吸乾切成蔥段或蔥花，放在保鮮盒放進冷凍庫，可存1個月以上。

▼為什麼有些人怕吃蔥、韭菜、蒜？（按圖看清👇👇👇）

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