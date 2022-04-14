以為蔬菜其實澱粉？粟米蓮藕屬澱粉！牛蒡碳水化合物比蔬菜高8倍

大家從小聽到大的「澱粉」，餵飽了我們之餘，也成了不少女星的瘦身黑名單。很多女星為了瘦身，會避免吃澱粉，只吃蔬菜。其實澱粉存在於很多食材中，我們不知不覺間已經吃下很多澱粉，我們常吃的香甜粟米就是典型的例子！



台灣營養師余朱青表示，想達到均衡飲食，需攝取6大類食物。包括有全榖雜糧類（包括米麥類、澱粉根莖類、豆類及果實類）、蔬菜類、豆魚肉蛋類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類。

你吃的是蔬菜還是澱粉？（按圖）

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但余朱青要強調，「有些你以為吃的是蔬菜，其實是澱粉！」例如粟米、豌豆和紅蘿蔔組成的「三色豆」其中的粟米、豌豆就是屬於澱粉類，但是紅蘿蔔，是屬於蔬菜類。 另外余朱青提醒，不要以為：「只要是植物就是蔬菜」，像是蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡，其實也是澱粉類；另外常見的還有菱角、粟米、番薯、薯仔、芋頭等，都是可以當成主食的澱粉類。

余朱青表示，這些全殼雜糧類有些也是好的澱粉來源，富含一些營養素、礦物質等，像是粟米、番薯。 但余朱青提醒，不要以為他們是優良澱粉就攝取過量。這些食物熱量仍然比蔬菜類高，在攝取時還是要留意份量。另外她看到很多在減脂的朋友，以為只要減少吃醣類，少吃主食減少澱粉攝取就好；其他食物就沒有控制份量地大吃。但有些菜不屬於蔬菜類，沒有節制的吃，反而吃進更多的熱量及醣份。她建議在減脂的朋友可別忽略這些以為是蔬菜，其實是澱粉類的食物。

按圖睇腸道清道夫8大蔬菜︰

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另外，一般的蔬菜100公克熱量大約18大卡。總碳水約2.4公克，不過像蔬菜的澱粉類，像是牛蒡100公克熱量84大卡，總碳水就有19.1公克。是蔬菜類的8倍。還有粟米的小時候粟米筍，它是屬於蔬菜類，粟米，則是全榖雜糧類，粟米的總碳水11.4克，粟米筍則是5.8克。蔬菜熱量低又容易有飽足感，是在減脂及注重飲食健康的朋友的好選擇。「在選擇蔬菜時可以判斷一下真的是蔬菜，還是澱粉。如果是澱粉類在攝取的份量上，就要拿捏。」

請按下圖睇5大蔬菜的防黑秘訣：

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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