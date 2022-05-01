西梅好處｜護心抗炎紓緩便秘6大好處　每天吃多少防骨質疏鬆？

賓夕法尼亞州立大學（University Park,Pa.）的研究人員建議，在更年期的女性可考慮在日常飲食中添加新鮮西梅或西梅乾，這有助預防或延緩年長女性的骨質流失。



900萬女士每年發生一次骨折 西梅助女性預防骨質疏鬆

骨質疏鬆症在50歲以上的女性中很常見，據估計全球約有2億女性患上骨質疏鬆症，導致近900萬女士每年發生一次骨折。研究作者表示，停經後的女性，雌激素水平下降，更易引發過氧化物與自由基損害細胞，並且增加慢性炎症的機會，從而增加可能導致骨骼變弱，增加骨折的風險，吃西梅有助減少身體炎症和氧化壓力（oxidative stress）。西梅富含礦物質、纖維、維他命K和酚類化合物，這些營養素有助對抗炎症和氧化壓力的有害影響。

更年期的女性可考慮每日吃5-10顆西梅，有助於預防骨質疏鬆症。（Unsplash）

在臨床試驗發現，一年內每天吃大約10個西梅（約100克），可改善前臂和脊柱下部的骨礦物質密度。如果與其他不吃西梅的年長女性相比，持續半年內每天食用50至100克（大約5-10顆）西梅，並可防止骨密度完全流失。未來將有更進一步的研究了解食用西梅對骨骼健康價值。

西梅6大健康好處 西梅乾更多營養素

新鮮西梅比西梅乾的熱量低，每顆西梅約有22至30千卡，1安士（約28克）西梅乾則有67千卡左右，雖然熱量比新鮮西梅多，但是西梅乾的維他命K、B雜、膳食纖維和礦物質的含量比新鮮西梅略高，而它們的健康價值相若，食用好處包括以下︰

西梅的熱量比新鮮西梅多，但是維他命K、B雜、膳食纖維和礦物質的含量比新鮮西梅略高。（iStock）

1.緩解便秘

2.控制血糖

3.有益骨骼

4.對抗炎症

5.保護心臟

6.預防結腸癌



按圖了解更多西梅好處︰

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易胃腹脹的人慎吃 配合水分才防便秘

雖然西梅好吃又有益，對健康有很多好處，但同時亦產生一些負面影響。例如易有胃腸腹脹的人不宜多吃，因為西梅中含高纖維，較易會引起脹氣和腹脹，而當中的不溶性纖維，可能會導致某些人腹瀉。吃西梅時更要留心補充水分，多喝水，因為攝取過量食用纖維，卻缺乏水分配合，反而造成便秘。此外，過量吃西梅，吸收太多卡路里和糖分，而沒有消耗的話，可能會導致肥胖。

參考資料︰Advances in Nutrition journal

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