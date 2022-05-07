低鈉飲食｜日研發電流筷子增鹹味1.5倍　食物減鹽同樣滋味更健康

世界上每個人對於口味的喜好、感知能力都完全不同，即使口味接近，之中也絕對存在著微妙的差別。而以現實狀況來看，多數的人會把口味喜好放在健康之前，這也造就許多飲食不均衡的狀況發生，尤其是「鹽」的用量，很容易過量攝取。



當大家都還在想著如何控制食物的鹽用量時，日本食品大廠的麒麟控股（KIRIN）將點子放在餐具上，與日本明治大學合作，已成功研發出世界第一款帶電流的「筷子」，透過微弱電流就能讓使用者對於食物的鹹度感知增加1.5倍。

筷子能改變你的味覺？（按圖看清👇👇👇）

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電子味覺

自2019年以來，麒麟控股一直致力於在筷子、勺子和茶碗等日常用具上實現「電子味覺」的研發目標。而研究證實，當施加電流刺激時，30%減鹽食品的鹹味強度與正常調味的食品相同。這個過程使用非常弱的電流來調節離子的變化，例如：氯化鈉（鹹味的基礎）和谷氨酸鈉（甜味的基礎）等，調整電流強度，改變人們對味覺的感知。在這樣的實驗結果下，開發出了世界上第一款帶電流的「筷子」，通過使用微弱的電流，讓使用者在食用低鈉飲食的時候，能使其對食物的鹹度感知增加1.5倍，也就是說即使吃的是不鹹的食物，也覺得有鹹味。

本次實驗以日本人日常飲食中常見的味噌湯作為實驗項目，受測者表示使用電流筷子後可以感覺到鹹味、濃郁度、甜味等整體口感都有提升，研究人員認為，這項創新有助於提升低鈉食品的口味，讓需要保持低鹽、低鈉飲食的消費者對於餐點的口味更加滿意。

低鈉飲食乏味無聊，難收買人心

全球各處都可以看到正在推行減鹽政策，推廣力度卻相當有限，主因來自低鈉飲食不夠好吃，風味較淡，甚至可以用無聊二字來形容。但這卻不減低鈉風潮，根據Innova Market Insights調查報告顯示2021年，全世界有高達5分之2的消費者正嘗試這種飲食選擇。

麒麟控股發現日本成年男性每日的鹽攝取量約莫在10.9公克，女性則約莫在9.3公克左右。從數字上看起來也許不多，但卻幾乎是世界衛生組織建議每日攝取量5公克的2倍。即使日本政府將此納入日本國人的建議攝取量，以目前的成效上來看卻相當有限。這也是麒麟控股選擇從餐具下手的主因。

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參考資料：Kirin partnership develops electrified chopsticks to enhance foods’ saltiness while slashing sodium



【本文獲「食力」授權轉載，原文：筷子能改變你的味覺？日本麒麟研發電流筷子 邊用餐就能增加鹹味感知】