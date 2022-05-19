減肥火鍋｜火鍋加舞茸助脂肪分解　3大原因不致肥食幾多最理想？

火鍋雖然嚴格來說是把食材烚熟，但人們常常說食火鍋易肥，因為肉類的油脂通通融化在湯底裡，其他食物吸收了這些油，成為致肥陷阱之一，若你吃的是麻辣鍋，油膩感就加倍了！不過，日本節目《健康就要X》其中一集就講到，吃火鍋時加入舞茸，即可令人吃完都不易累積脂肪，到底每次要食幾多？如何進食最理想？除此之外，舞茸與另一類食材結合，更能加快把醣轉換成能量！



舞茸物質3大功效阻隔脂肪

吃火鍋，很多時候不知不覺吃多了，都會怕肥。但日本神戶大學難波宏彰教授接受日本節目《健康就要X》訪問時，就講到原來食火鍋時加入舞茸，脂肪就較難累積了！難波教授研究舞茸已經30幾年，他解釋舞茸中有一種名為MX Fraction的物質，對阻隔脂肪累積很有用。

火鍋美味，總是容易讓人愈吃愈多！（節目截圖：《健康就要X》）

火鍋中加入舞茸，原來是阻隔脂肪累積的關鍵！（節目截圖：《健康就要X》）

請按下圖睇舞茸中MX Fraction對人體的功效：

教授又分享了如何吃舞茸最好，他指每次攝取50克分量（約半包左右）最為理想，而另一個關鍵就是連湯飲！他指MX Fraction屬水溶性，會在火鍋湯底裡溶解，所以建議連湯飲，有更充分攝取。

神戶藥科大學難波宏彰教授。（節目截圖：《健康就要X》）

加葱激發舞茸轉換能量功效

除了舞茸，節目組還介紹了另一種能激發舞茸功效的食材，表示結合起來能變成「唔肥火鍋」，那就是葱！首先，火鍋中的舞茸、豚肉片等都含有維他命B1，能幫醣類轉換成能量；原來當維他命B1與葱的大蒜素融合，形成一種「蒜硫胺素」，將能促進維他命B1吸收和消化，加快將醣轉換成能量的速度。若你不吃葱，其實大蒜、韭菜都有大蒜素，可取而代之。

不過，最好不要太早把葱加到火鍋裡同煮，因為大蒜素很怕熱，太早下鍋會令成分分解，建議把火鍋食材夾到碗裡後，才拌葱同吃。

節目組提醒，單是把葱切成葱花並不夠，要把它切得愈茸爛愈好，能破壞葱的細胞，令大蒜素更易釋放。（節目截圖：《健康就要X》）

資料來源：《健康就要X》