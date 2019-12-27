【茄子煎蛋食譜】食平啲簡單家常菜　這樣做蛋料理茄子料理超美味

茄子與雞蛋本來是風馬牛不相及，雙雄結合香煎成蛋餅，有意想不到的美味，簡單的家常菜，驟覺還有煎蠔餅的感覺。

茄子食譜中最為人熟悉該是魚香茄子，素版的魚香茄子當然也是可行，跟魚香茄子同樣惹味的有醬爆茄子及味噌焗茄子，玩味一點有煎茄子盒茄子圈內嵌入蔬菜蛋餅，口感軟硬有致。另一道擦出美味火花的「茄、蛋」組合，不妨試試茄子煎蛋，其實這非甚麼新鮮感爆棚的菜式，卻勝在簡便，夠家常兼成本低。

茄子煎蛋，簡便家常菜，煎茄子時可放入多一些油煎香及煎熟茄子。

製作上也不麻煩，只需將茄子切片用油煎至半熟，再下有底味及蔥花的蛋漿，要蛋餅吃來堅實及香口一點，加少量麵粉水拌勻。到正式煎蛋，在落蛋漿後，稍稍托高茄子片，讓蛋漿流入並鋪平全鍋底，煎好一面再覆另一面烘熟即成。有小小心得在煎蛋餅方面，別將蛋餅做得大大塊，否則好難反轉。若然用較多油以半煎炸方式煎蛋，更具煎蠔餅的既視感與風味。更多【入廚貼士】煮茄子真的不變黑！實試坊間提議總結最佳方法是...

茄子煎蛋，如果蛋餅太大塊難以覆轉，用碟蓋於煎餅上，連煎鍋整份反轉，再將蛋餅回鍋煎。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪、尹嘉蔚

剪接：呂志豪

場地提供：citysuper

茄子煎蛋食譜

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的臘質會被破壞，茄肉容易變質腐爛，或引起腸胃不適。

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，它的飽腹感強，可幫助減少食量，有效控制體重。

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