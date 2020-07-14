【素食食譜】土耳其鑲茄子Imam Bayildi　簡單煮超高營養增免疫力

很多人也喜愛茄子料理，魚香茄子、茄子煎蛋及醬爆茄子等。其次，茄子也是扮魚的模仿高手之一，特別是鰻魚，做成蒲燒素鰻魚及素鰻魚壽司，顏色和質感相近。而簡單及極有風味的做法是傳統土耳其菜「Imam Bayildi」，中文譯土耳其鑲茄子，吃過這道土耳其的馳名地道佳餚，彷彿身在土耳其遊歷。

「Imam Bayildi」土耳其鑲茄子，是傳統及馳名的土耳其菜。

首先，要預防切開茄子後和煮茄子時不變黑，方法不難，可參考的最佳方法是以下4步，請點擊下圖了解︰

因為茄子肉含有「單寧」，當遇到氧氣後便容易氧化，接觸氧氣的時間愈長；顏色愈深，從白色到褐色再漸漸變黑。要避免或減緩氧化的現象，便要減少茄子與空氣接觸的時間。

避免或減緩氧化的現象，便要減少茄子與空氣接觸的時間。

因此，做土耳其鑲茄子時，建議先煮配料與上湯，然後將茄子削皮成間條紋，跟手將茄子放入湯汁內燉煮。如果先削了茄子皮，就先將茄子浸鹽水。燉煮的火喉，一般用中慢火燉煮30分鐘，但亦需按家用的爐頭及廚具控制火力和時間。例如此食譜中用了有多項烹調功能的「養生鍋」，設定「火鍋」或「煮」的功能，調整適當的溫度及時間後，無需睇火，輕鬆下廚，安全烹調。

此食譜中用了「養生鍋」中的「火鍋」或「煮」功能烹調，調整適當的溫度及時間後，無需睇火，輕鬆下廚。

你會看到此食譜中有加鍋蓋烹調，另外亦加了一張烘焙紙，這是一個常見的方法用於燉煮的菜式，在日本料理中，這張烘焙紙被稱為「落蓋」，蓋上落蓋的原因，目的是煮汁翻滾時，使食材可受熱均一。若果用到一些較淺的鍋進行中慢火燉煮，落蓋亦有助預防溢鍋；若用到較深的鍋進行燉煮，浮在湯汁上的食材（特別是茄子之類），受熱程度便可跟湯汁內的食材一樣。

土耳其鑲茄子食譜

+ 3 + 2

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：梁惠怡

場地提供、廚具提供（變頻萬用養生鍋）︰德國寶

健康小貼士︰

茄子可清熱活血、消腫止痛，維生素P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的臘質會被破壞，茄肉容易變質腐爛，或引起腸胃不適。

按圖了解吃茄子的7大健康好處︰

+ 4 + 3 + 2

除了主角茄子外，鑲在茄子內的配菜也是營養豐富的食物，包括紅、黃、橙椒、番茄、洋蔥及橄欖油等，此道土耳其鑲茄子絕對是高營養及高顏值的素菜菜式。

健康小貼士︰

紅、黃、橙椒含豐富維他命C及β胡蘿蔔素等，可提高免疫力。黃椒含吡嗪（Pyrazines）成分，有助預防高血壓、心肌梗塞或腦梗塞等血管疾病。

按圖了解洋蔥的8大好處︰

+ 3 + 2

番茄有豐富的茄紅素、維他命C和膳食纖維，有助清除體內自由基，預防老化，而膳食纖維可保健腸道。

按圖了解橄欖油的8大好處︰

+ 5 + 4 + 3

土耳其鑲茄子的營養十分豐富。

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