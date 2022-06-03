吐司食譜｜太陽蛋夾心香蕉朱古力6款多士簡單美味！早餐小吃必試

相信大家家裏肯定都會有吐司的存在吧？在趕時間或是不知道吃什麼時，吐司就成了我們最方便又能快速填飽肚子的食物。網上有各種百變的吐司吃法，你又學會了多少種呢？



今天小編又來分享「6款神仙吐司吃法」供大家參考！大家趕緊先收藏起來，不然翻着翻着就找不到了～

6款吐司食譜（按圖👇👇👇）

+ 29

【第一款 - 太陽蛋夾心吐司】

食材：吐司兩片、1粒雞蛋、芝士、火腿片、蟹柳、粟米粒、番茄醬

1. 先將一片吐司中間挖空備用，另一片吐司塗上一層番茄醬，接着鋪上火腿片、蟹柳絲和粟米粒，再蓋上一片中間挖空的吐司。

2. 然後放上一片芝士和將雞蛋打入中間，最後放入焗爐用180度烤大約15分鐘左右即可完成。



温馨提示：不喜歡吃溏心蛋的可以焗久一些。

【第二款 - 低卡藍莓酸奶吐司】

食材：1片吐司、1顆蛋黃、20g 酸奶、藍莓

1. 焗爐提前預熱，先在蛋黃裏加入酸奶混合均勻塗一層在吐司上，將藍莓一粒粒排着放在吐司上，再將剩餘的蛋黃酸奶淋在藍莓上。

2. 最後放進焗爐用180度烤大約18分鐘即可完成。



【第三款 - 香蕉朱古力花生醬烤吐司】

香蕉朱古力花生醬烤吐司（小紅書@小猴子圖片）

食材：2片吐司、2粒雞蛋、適量朱古力花生醬、1根香蕉、少許花生碎

️1. 首先，在一個碗裏打入兩粒雞蛋打散，將2片吐司均勻的裹上蛋液。

2. 接着，先將一片吐司塗上一層朱古力花生醬，再均勻鋪上一層香蕉片️，然後剩餘的另一片吐司也重複同樣的做法。

3. 最後在香蕉片表面塗一層蛋液，撒上一些花生碎即可放進焗爐用180度烤大約8分鐘左右就完成啦！



【第四款 - 香脆酥皮吐司】

材料：2片吐司、50g牛油、60g低筋麪粉、15g細砂糖、少許粗砂糖

1. 先在一個碗裏倒入牛油+糖翻拌均勻，再倒入低筋麪粉混合均勻。

2. 接着，將混合好的牛油塗抹在吐司上，再撒上一些粗砂糖在表面，最後放入焗爐用200度焗大約10分鐘左右即可！



温馨提示：大家可以將原味更換自己想吃的口味，比如加3g抹茶粉、紫薯粉、咖啡粉等等。

【第五款 - 火腿香葱肉鬆吐司糕】

火腿香葱肉鬆吐司糕（小紅書@小猴子圖片）

材料：3片吐司、3粒雞蛋、火腿片、肉鬆、葱花、少許鹽、少許黑胡椒

1️. 先將吐司和火腿片切丁倒入碗中，加入肉鬆、葱花、打入雞蛋、少許鹽和少許黑胡椒調味全部翻拌均勻。

2. 最後倒在6寸正方形焗盤上鋪平，放入焗爐用170度烤20分鐘左右就完成啦！



【第六款 - 爆漿芝士香腸吐司卷】

食材：吐司、香腸、煙肉、芝士片（根據自己要吃的分量而定）

1. 先將吐司去邊擀薄，鋪上1片芝士片+1條香腸捲起來，接着麪包外層再用培根包裹起來即可。

2. 然後將卷好的吐司兩頭裹上雞蛋液，放入焗爐用150度烤大約20分鐘左右，取出後擠上辣椒醬和美乃滋即可開吃！

以上吐司的全部配料大家都可以發揮創意更換自己喜愛吃的配料！總而言之，吐司搭配什麼材料都是巨好吃的！平常吃膩了飯類或麵食的你，不妨可以嘗試一下這些多樣化吐司吃法～讓你即使一周吃吐司也吃不膩！

相關文章：入廚貼士｜平價方包3步變鬆軟生吐司 焗前多做1步麵包皮金黃香脆👇👇👇

+ 11

【本文獲「Goody25」授權轉載。】