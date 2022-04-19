Gi味俱全｜黃淑儀西米蓮蓉布甸食譜8貼士　焗前多做1步更金黃香甜

西米布甸你愛吃嗎？黃淑儀（Gigi姐）就在節目中分享，西米布甸是她的兒時回憶，也是她孩子的回憶，感覺是一種中西合壁的甜品。她指這個甜品確實有丁點複雜，但只要在準備用料時將食材分成3個清晰步驟，處理起來就方便得多。除西米和奶漿外，還特別加入蓮蓉，讓味道更有層次！



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》分享了焗西米布甸的做法，她指吃中餐時，餐後甜品通常是紅豆沙、綠豆沙，或是豆腐花等，試過有人端上西米布甸，她感到很西化，其實這個甜品歷史悠久，也是其兒時回憶。為了讓大家更清晰，筆者就綜合出8個焗西米布甸小貼士。

黃淑儀愛在西米布甸加蓮蓉，也有人會加芋蓉或麻蓉。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

請按下圖睇Gigi姐焗西米布甸的材料、步驟和貼士：

+ 20

焗西米布甸大功告成，是黃淑儀和家人的兒時回憶。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）

黃淑儀焗西米布甸食譜



材料：

A料：

現成栗蓉/蓮蓉餡100克

牛油1湯匙

牛奶2湯匙



B料：

西米1杯



C料：

牛奶1杯

吉士粉3湯匙

雞蛋2隻（打散）



D料：

牛奶1杯

花奶半杯

椰奶半杯

牛油1/8塊或1/10塊

糖1/3杯



做法：

1.如現成栗蓉和蓮蓉餡料未夠軟身，可以加牛油和牛奶，放入大碗中，放入蒸氣焗爐（中溫蒸功能）蒸數分鐘至軟身。

2.處理B料西米，用中煲加一大煲滾水煮西米8分鐘，邊煮邊攪拌，再焗5分鐘，倒出隔篩，可沖凍水（或直接用）。

3.C料在小煲中加入牛奶和吉士粉用打蛋器攪拌至沒粒粒，再把蛋液加入再拌勻，備用。

4.低溫煮D料，逐少加入C，不停攪拌，煮至稠身，離火，把B料倒入拌勻。

5.準備焗盤，先鋪上蓮蓉餡料，鋪平，倒入（2）。預熱蒸氣焗爐烘焗模式至攝氏230度，放入西米布甸，焗約20-25分鐘。

