豆腐食譜｜汪詩詩媽媽教煮豆腐蒸三文魚　保食材原味最後撒葱滾油

豆腐和魚富含氨基酸、蛋白質等多種營養元素，是汪媽媽十分喜愛的食材。她選擇以蒸的方式烹調這兩種食材，以最大程度保留食材的原味。



調味料

- 料酒或紹興酒 1 湯匙

- 胡椒粉少許

- 生抽 1 湯匙



▼豆腐蒸三文魚食譜（按圖👇👇👇）

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材料

- 三文魚 300 克

- 滑豆腐 1 盒

- 番茄 1/2 個（切片，按個人口味添加）

- 薑 4 至 5 片

- 鹽 1 湯匙（醃魚用）

- 滾油 1/2 湯匙

- 葱絲少許



做法

1. 三文魚沖洗乾淨，用廚房紙抹乾，抹上鹽1湯匙醃製一晚。

2. 豆腐切成約一口大小，鋪在碟子底部，將三文魚放在上面，澆上料酒，撒上胡椒粉。

3. 將薑片放在三文魚上作辟味之用，倒入生抽，亦可加入番茄。

4. 燒滾水，隔水蒸熟豆腐三文魚，約蒸10至15分鐘（視乎三文魚大小而定）。

5. 完成後，撒些葱絲裝飾，最後澆上滾油，即可上桌。

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爸爸的食譜――汪氏家傳滋味（萬里機構提供）

書名：爸爸的食譜──汪氏家傳滋味

主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓



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