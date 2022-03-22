豆腐食譜｜汪詩詩媽媽教煮豆腐蒸三文魚　保食材原味最後撒葱滾油

豆腐和魚富含氨基酸、蛋白質等多種營養元素，是汪媽媽十分喜愛的食材。她選擇以蒸的方式烹調這兩種食材，以最大程度保留食材的原味。
調味料
- 料酒或紹興酒 1 湯匙
- 胡椒粉少許
- 生抽 1 湯匙
▼豆腐蒸三文魚食譜（按圖👇👇👇）
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材料
- 三文魚 300 克
- 滑豆腐 1 盒
- 番茄 1/2 個（切片，按個人口味添加）
- 薑 4 至 5 片
- 鹽 1 湯匙（醃魚用）
- 滾油 1/2 湯匙
- 葱絲少許
做法
1. 三文魚沖洗乾淨，用廚房紙抹乾，抹上鹽1湯匙醃製一晚。
2. 豆腐切成約一口大小，鋪在碟子底部，將三文魚放在上面，澆上料酒，撒上胡椒粉。
3. 將薑片放在三文魚上作辟味之用，倒入生抽，亦可加入番茄。
4. 燒滾水，隔水蒸熟豆腐三文魚，約蒸10至15分鐘（視乎三文魚大小而定）。
5. 完成後，撒些葱絲裝飾，最後澆上滾油，即可上桌。
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書名：爸爸的食譜──汪氏家傳滋味
主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓
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