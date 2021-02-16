椰菜營養｜富含維他命K鈣質助骨骼健康　紫色更有助保持良好視力

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-02-16 15:02

椰菜（又稱高麗菜）盛產，便宜價錢就能享受椰菜甜美的好滋味！台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，椰菜是很好的食材之一，不僅滋味甘甜，且具有多種維他命、礦物質與豐富的膳食纖維，更有多種抗氧化成分，適量食用有益健康。

▼椰菜營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

椰菜的料理變化多元，可生食、清炒、川燙，皆有不同風味，且椰菜富含多種營養成分，包括維他命B、C，鈣、磷、鉀、鐵與維他命K等多種微量元素，同時含有豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動、改善便秘。

其中，椰菜的膳食纖維豐富，煮熟的椰菜一碗約含有1.5至2克的膳食纖維，不僅可增加飽足感，且可促進腸胃蠕動、改善便秘問題。

此外，紫色椰菜中也含有花青素，可促進眼睛視紫質的生長，並可以穩定眼部的微血管，增加眼部微血管的循環，有助維護眼睛黃斑部的健康，保持良好視力。

令人意外的是，椰菜也含有豐富的鈣、磷、鉀、鐵、維他命K等多種微量元素，尤其維他命K與鈣質相輔相成，有助維持骨骼健康。

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除了上述營養價值外，椰菜中也含有許多抗氧化的營養成分，如異硫氰酸鹽 （isothiocyanate）可降低致癌物的毒性，再將致癌物代謝出體外；蘿蔔硫素 （surforaphane）有解毒之效，可增強體內酵素的解毒力，以減輕毒素對身體的傷害。

吲哚（indole）成分可改變雌激素代謝後產物成為無害物質、降低致癌物毒性，也有助於降低乳癌發生的風險；硫代配糖體則有助清除體內自由基，減少罹癌機率。

台灣廖嘉音營養師提醒，即便椰菜的營養價值高，但仍建議日常應適量食用，勿過量食用；尤其腸胃功能不佳者過量食用容易引發脹氣不舒服。此外，不同種類的蔬果都有不同的營養價值，應多樣化攝取不可偏廢，如此才更有助維持健康。

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