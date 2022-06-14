致命惡菌｜李斯特菌5高危食物雪糕要揀硬？防感染6招小心牛油果皮

撰文：余曉彤
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「食物含有李斯特菌」在新聞報道中久不久便看到，一旦受感染嚴重可致命，雖說不常見，但此細菌卻存在於自然環境中，在夏天的日子，多吃冷凍食物便更需多加留意，因為生冷食品屬高風險食物！日常生活中又如何有效地預防受李斯特菌感染？

李斯特菌症嚴重可致命　5類高風險食物牛油果都有份

李斯特菌是一種致病細菌，普遍存在於環境中，特別是泥土、植物等地方，在0°C-45°C的環境下生存及繁殖。近年相關的新聞亦有報道過李斯特菌也曾在牛油果表皮金菇等新鮮食物出現，可見徹底清洗食材也非常重要。事實上，李斯特菌不止出現在新鮮食物中，根據食物安全中心資料顯示，共有5類屬高風險食物，部分更是港人愛吃的冰鮮海產。

早前美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加州衛生機關檢驗出由台灣外銷的金針菇受李斯特菌污染。（美國食品藥品監督管理局官網）

請按圖看高風險食物及較安全的食物：

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李斯特菌高風險食物：
1. 即食凍肉
2. 即食冰鮮海產
3. 沙律
4. 芝士
5. 雪糕

除了以上食物外，沙律醬、溫泉蛋等都屬有風險食物，食用前需留意食用日期及有沒有變質，長者、免疫能力較低人士及孕婦應進食徹底煮熟的食物。

溫泉蛋不論是蛋白或是蛋黃都是半熟，而且烹煮溫度偏低；時間偏短，若雞蛋含有李斯特菌亦未能殺死。（鄒家鳳攝）

腹瀉頭痛便秘或致腦膜炎　潛伏期3至70天

據香港食安中心資料顯示 ，食源性李斯特菌病是一種較罕見但死亡率高（20%至30%）的嚴重疾病，受感染者通常會在進食受污染食物後3至70天（預計潛伏期中位數為三星期）內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但大部分人感染此病後多數是全無症狀。

嚴重的感染個案會出現敗血病和腦膜炎。李斯特菌主要影響初生嬰兒、長者和免疫能力較低的人（例如愛滋病、糖尿病、癌症和腎病病人）。

一般煮食溫度已可殺死李斯特菌。（Louis Hansel/Unsplash）

低溫下仍大量繁殖　防感染6大方法

一般而言，煮食溫度已可殺死李斯特菌，立即食用新鮮烹調並徹底煮熟的食物便不會有染病風險。不過需留意李斯特菌在低溫下（如攝氏4度）仍可大量繁殖，故保質期較長的即食食物如軟芝士為最高危，建議應盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱。不過，結冰環境卻不利李斯特菌繁殖。

請按圖看有效預防受李斯特菌感染6方法：

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資料來源：健康2.0食物安全中心衛生防護中心

感染李斯特菌後會有什麼症狀？

受感染者潛伏期3至70天，其間或會出現如感冒的症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但大部分人卻全無症狀。

哪些屬染李斯特菌高風險食物？

即食凍肉、即食冰鮮海產、沙律、芝士及雪糕。

李斯特菌在什麼溫度下生存及繁殖？

李斯特菌在0°C-45°C的環境下生存及繁殖。

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