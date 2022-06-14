致命惡菌｜李斯特菌5高危食物雪糕要揀硬？防感染6招小心牛油果皮

「食物含有李斯特菌」在新聞報道中久不久便看到，一旦受感染嚴重可致命，雖說不常見，但此細菌卻存在於自然環境中，在夏天的日子，多吃冷凍食物便更需多加留意，因為生冷食品屬高風險食物！日常生活中又如何有效地預防受李斯特菌感染？



李斯特菌症嚴重可致命 5類高風險食物牛油果都有份

李斯特菌是一種致病細菌，普遍存在於環境中，特別是泥土、植物等地方，在0°C-45°C的環境下生存及繁殖。近年相關的新聞亦有報道過李斯特菌也曾在牛油果表皮、金菇等新鮮食物出現，可見徹底清洗食材也非常重要。事實上，李斯特菌不止出現在新鮮食物中，根據食物安全中心資料顯示，共有5類屬高風險食物，部分更是港人愛吃的冰鮮海產。

早前美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加州衛生機關檢驗出由台灣外銷的金針菇受李斯特菌污染。（美國食品藥品監督管理局官網）

請按圖看高風險食物及較安全的食物：

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李斯特菌高風險食物：

1. 即食凍肉

2. 即食冰鮮海產

3. 沙律

4. 芝士

5. 雪糕



除了以上食物外，沙律醬、溫泉蛋等都屬有風險食物，食用前需留意食用日期及有沒有變質，長者、免疫能力較低人士及孕婦應進食徹底煮熟的食物。

溫泉蛋不論是蛋白或是蛋黃都是半熟，而且烹煮溫度偏低；時間偏短，若雞蛋含有李斯特菌亦未能殺死。（鄒家鳳攝）

腹瀉頭痛便秘或致腦膜炎 潛伏期3至70天

據香港食安中心資料顯示 ，食源性李斯特菌病是一種較罕見但死亡率高（20%至30%）的嚴重疾病，受感染者通常會在進食受污染食物後3至70天（預計潛伏期中位數為三星期）內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但大部分人感染此病後多數是全無症狀。

嚴重的感染個案會出現敗血病和腦膜炎。李斯特菌主要影響初生嬰兒、長者和免疫能力較低的人（例如愛滋病、糖尿病、癌症和腎病病人）。

一般煮食溫度已可殺死李斯特菌。（Louis Hansel/Unsplash）

低溫下仍大量繁殖 防感染6大方法

一般而言，煮食溫度已可殺死李斯特菌，立即食用新鮮烹調並徹底煮熟的食物便不會有染病風險。不過需留意李斯特菌在低溫下（如攝氏4度）仍可大量繁殖，故保質期較長的即食食物如軟芝士為最高危，建議應盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱。不過，結冰環境卻不利李斯特菌繁殖。

請按圖看有效預防受李斯特菌感染6方法：

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資料來源：健康2.0／食物安全中心／衛生防護中心