補鈣飲食｜吃太鹹太多肉會造成骨質流失！補鈣6招提高鈣質吸收率

人體有99％的鈣質都儲存在骨骼中，而血液中的鈣質大約佔了人體鈣質的1％不到，但卻負擔神經傳遞、控制肌肉細胞等重要的功能。



而我們認知中的「吃鈣補鈣」，其實補充的是血鈣，血鈣足夠了，才會儲存到骨骼裡面。

補鈣6妙招（按圖看清👇👇👇）

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當心吃太鹹、太多肉會造成骨質流失！

吃太鹹不只是會高血壓，還可能讓骨質流失、造成骨質疏鬆！即使補充再多鈣質，如果吃太鹹，身體會將過多的鈉跟鈣一起排出體外，等於吃得愈鹹、鈣質流失愈快。

因為身體中排出鈉離子，以及蛋白質分解後的氨，還有鈣離子的都是「腎臟」，如果吃太鹹，腎臟會把過多的鈉離子、氨融進尿液中排出，也會將血鈣一起排出，根據研究統計，人體每天需要約2400毫克的鈉，而在代謝這些鈉的同時，會代謝掉80毫克的血鈣，超出一天所需的過量蛋白質，同樣也會帶走骨質。

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補鈣6妙招，提高鈣質吸收率

鈣質的補充並不是很容易，除了可能會被各種營養素帶走、流失之外，小腸一次最多又只能吸收500毫克的鈣質，所以一次狂吃高鈣食物或是鈣片的效果不大。不過用幾招小技巧，一方面避免降低鈣質吸收率的食物，二方面也能持續對身體補充鈣質，效果會更好。

一、少吃高鈉，或是過量的蛋白質，因為鈉、蛋白質分解的氨與鈣質，都是藉由腎臟排出。

二、每天攝取咖啡因不過量，包含咖啡、茶、能量飲料、朱古力等。

三、避開高纖、高鐵食物，最好間隔1小時，因為這些會降低鈣質吸收。

四、小腸一次最多只能吸收500毫克的鈣質，每天分多次補充更有效，像是早晚各喝一杯牛奶。

五、飯後吃，因為胃酸可以幫助分解鈣質，使得小腸更好吸收，再加上水果中富含的維他命C、還有蛋黃、三文魚中富含的維他命D都能幫助鈣質吸收。

六、多做刺激骨質的運動，讓鈣質能去補充骨質的生長。刺激骨質的運動，可以做一些負重運動。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】