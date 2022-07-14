沙律食譜｜牛油果鮮蝦甜椒乳酪沙律 蝦先燙後冰鎮免油煙爽口清甜
撰文：爆料公社
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夏天那麼熱真的不太適合在廚房待太久，剛好朋友送了兩顆台灣牛油果，一顆做成《牛油果芥末沙律醬》。
一顆跟水果甜椒，青瓜做成鋪底的蔬菜，在把大白蝦燙熟去殼後鋪在上面，淋上牛油果芥末沙律醬，快速上菜，營養滿足。
牛油果鮮蝦甜椒乳酪沙律（點圖放大👇👇👇）
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鋪底沙律：
- 水果甜椒，紅、黃、綠、橙、紫各一顆切粒
- 青瓜切薄片
- 牛油果切小粒
以上混合鋪在盤上
燙白蝦：
滾水加入薑片，大白蝦下鍋燙熟即可，冰鎮冷卻去殼備用
牛油果乳酪沙律醬：
- 牛油果一顆
- 美好生活美乃滋一湯匙
- 乳酪兩湯匙
- 檸檬汁少許
- 芥末10克
- 海鹽少許
牛油果去皮去籽取果肉壓成泥，加入其他材料及調味料拌勻後，用攪拌器打勻或濾網壓拌過濾，都不過濾不均質也沒關係，會吃到顆粒。
擺盤：
將剝好的蝦仁鋪在蔬菜上淋上牛油果乳酪沙律醬，灑點七味粉即可。
蛋沙律三文治食譜（按圖看清！）
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