沙律食譜｜牛油果鮮蝦甜椒乳酪沙律　蝦先燙後冰鎮免油煙爽口清甜

夏天那麼熱真的不太適合在廚房待太久，剛好朋友送了兩顆台灣牛油果，一顆做成《牛油果芥末沙律醬》。



一顆跟水果甜椒，青瓜做成鋪底的蔬菜，在把大白蝦燙熟去殼後鋪在上面，淋上牛油果芥末沙律醬，快速上菜，營養滿足。

牛油果鮮蝦甜椒乳酪沙律（點圖放大👇👇👇）

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鋪底沙律：

- 水果甜椒，紅、黃、綠、橙、紫各一顆切粒

- 青瓜切薄片

- 牛油果切小粒



以上混合鋪在盤上

燙白蝦：

滾水加入薑片，大白蝦下鍋燙熟即可，冰鎮冷卻去殼備用

牛油果乳酪沙律醬：

- 牛油果一顆

- 美好生活美乃滋一湯匙

- 乳酪兩湯匙

- 檸檬汁少許

- 芥末10克

- 海鹽少許



牛油果去皮去籽取果肉壓成泥，加入其他材料及調味料拌勻後，用攪拌器打勻或濾網壓拌過濾，都不過濾不均質也沒關係，會吃到顆粒。

擺盤：

將剝好的蝦仁鋪在蔬菜上淋上牛油果乳酪沙律醬，灑點七味粉即可。

蛋沙律三文治食譜（按圖看清！）

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