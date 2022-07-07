台灣進口芒果驗出新冠病毒200kg銷毀　1招消毒生果這樣浸洗最有效

食物安全中心昨日（6日）公布，一個台灣進口芒果表面樣本檢測結果呈陽性，已銷毀33箱、共重約200公斤的芒果，並指示分銷商停售及下架。預防感染，真空包裝、凍肉可以購買後利用稀釋梘液水清潔消毒，不過，對於即食的生果又可以如何處理，避免誤將細菌吃下？



台灣進口芒果驗出新冠病毒 食安中心銷毀200公斤

食物安全中心發言人昨日（6日）表示，繼早前有台灣進口芒果樣本在澳門驗出新冠病毒後，亦收到衞生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。避免該批芒果流入市面，中心已即時指示有關分銷商，將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果（一共33箱約重200公斤）全部銷毀。此外，中心亦已派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。

食安中心驗出一個台灣進口芒果，表面含新冠病毒，現將受影響產品停售及下架，並將該批次的芒果全部銷毀；圖為非涉事芒果。（ Alexander Schimmeck/Unsplash）

新冠病毒於低溫環境下可存活1個月

縱然新冠病毒主要透過飛沫傳播，而且不能在食物或食物包裝中繁殖，但低溫環境卻有利病毒存活，因此貨品買回來後如未能即時處理或有機會染上病毒。港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，亦曾研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在不同環境的感染力，發現病毒在愈高溫的環境下，愈快失去感染力。

港大醫學院公共衞生學院發表研究，在不同溫度下，新冠病毒的存活情況。（圖片：港大醫學院）

食物徹底煮熟有效殺菌 生果應該如何消毒？

根據世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染，如食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌。不過是次驗出的新冠病毒出現在生果的表皮上，危險程度相對較高，因生果屬即食類食物，即使買回來已在流水下清洗，亦未能確保病毒已經除去。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾在TVB節目《東張西望》教授大眾買餸防疫及食品的消毒貼士，以生果為例，外皮應先在流水下沖洗，去皮後建議用70-80°C的水浸泡數分鐘，因新冠病毒在70°C的溫度下逗留5分鐘便失去感染力。

（ Talal Ahmad/Unsplash）

此外，曾醫生亦提醒處理食材時，雙手應避免接觸到眼耳口鼻，其後亦應盡快洗手，預防感染。

請按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮貼士：

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購物防疫5招

1. 購買有包裝貨品

2. 回家後以梘液水清洗包裝表面

3. 先清洗後煮熟

4. 生果用70°C熱水浸

5. 每次使用環保袋後需消毒

