農夫山泉｜飲水6個最佳時機 飲錯影響消化！日飲8杯水唔係人人啱?

消委會對「農夫山泉」飲用水評測的結果引起爭議，才發現原來水也分多種，而且對食安的標準也各有不同。不過，無論什麼種類的水，是否每日飲8杯就健康？如果飲用不當，身體未能吸收之餘，分分鐘影響消化，甚至難以安睡。營養師提醒飲水有最佳的6大時機，有助吸收。



飲用天然水≠純淨水

消委會今晨（18日）就「農夫山泉」測試樣本結果作出澄清，聲明指了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」。就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，並將該樣本改列獨立類別「飲用天然水」，亦由4.5星改作5星評分。

農夫山泉獲消委會評分由4.5星改作5星。（資料圖片）

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每人每日飲幾多水有數計

每人每日真的要喝夠8杯水？大杯或細杯也有不同，其實宜飲多少有個簡單的方程式。台灣余朱青營養師在個人社交平台分享，成年人每日要喝的基本水量是這樣計：

個人體重（公斤）x 30毫升



以50公斤成年人為例，整日至少喝1500毫升的水，以平均一杯250毫升計算，即是6杯。如果需要減脂，可把水量加到至少「體重 x 35毫升」，等於1750毫升約7杯水了。

平均來說，身體20分鐘大約只吸收200毫升的水，若果一次喝太多或過量，身體無法有效利用水分。（Unsplash）

喝水對身體有6大益處

1 加速新陳代謝；

2 幫助排除身體的毒素和廢物；

3 提升免疫力；

4 使大腦更靈活；

5 讓血管更健康；

6 皮膚也變好。



喝水6個好時機

不過，人體每次能吸收的水量其實有限，以平均來說，身體20分鐘大約只吸收200毫升的水，若果一次喝太多或過量，身體無法有效利用水分。余朱青營養師提醒喝水的6個好時機︰

早上起床、上廁所後、洗澡後、喝酒後、運動前中後、在辦公室時



運動前中後都要補水。(envato)

同時，有兩個時間點喝水時要留意，（一）飯後需隔1小時喝水，以免影響消化；（二）睡前2小時不要喝過多水，以免晚上不停上廁所影響睡眠。

不過，有些人則不適合喝太多水，患有腎病、消化不良及晚上易頻尿的人，喝水不要過量。

飲水加速新陳代謝 3類人不宜喝過量水

經常按時喝水對身體有不少益處，但有些人則不適合喝太多水，患有腎病、消化不良及晚上易頻尿的人，喝水不要過量，最理想是詢問醫生意見。

怕水腫不喝水？飲水排鈉消腫減重

此外，有些人士怕水腫而不喝水，反而適得其反，若果吃太多鹹味重的食物，很易造成水腫，因為鹹味食物中有大量鈉質，鈉（sodium）有助保留體內的水分，但如果鈉質過量，就要多喝水將鹽分排出體外，水分也跟著排走，才能消除水腫，令體重下降。

參考資料︰余朱青 營養師、消委會