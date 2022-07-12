飲水貼士｜飯後飲水宜隔多久？喝水6個最佳時機日飲多少有數得計

每人每日真的要喝夠8杯水？大杯或細杯也有不同，有一個十分簡單的方程式，能知每個人每日需要喝多少杯水。此外，一下子喝大量水，好可能是浪費，因身體未及吸收，水就排出了體外，營養師提醒喝水有6大時機。



每天喝水量方程式：公斤x 30毫升

台灣余朱青營養師在個人社交平台分享，成年人每日要喝的基本水量有數可計，將個人體重「公斤x 30毫升」可計算出來，以50公斤成年人為例，整日至少喝1500毫升的水，以平均一杯250毫升計算，即是6杯。如果需要減脂，可把水量加到至少「體重x 35毫升」，等於1750毫升約7杯水。

平均來說，身體20分鐘大約只吸收200毫升的水，若果一次喝太多或過量，身體無法有效利用水分。（Unsplash）

喝水有益抓緊6個好時機 飯後睡前勿太多

不過，人體每次能吸收的水量其實有限，以平均來說，身體20分鐘大約只吸收200毫升的水，若果一次喝太多或過量，身體無法有效利用水分。余朱青營養師提醒喝水的6個好時機，包括︰早上起床、上廁所後、洗澡後、喝酒後、運動前中後、在辦公室時。同時，有兩個時間點喝水時要留意，（一）飯後需隔1小時喝水，以免影響消化；（二）睡前2小時不要喝過多水，以免晚上不停上廁所影響睡眠。

喝水對身體有6大益處，按圖了解更多︰

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飲水加速新陳代謝 3類人不宜喝過量水

經常按時喝水對身體有不少益處，譬如是加速新陳代謝、幫助排除身體的毒素和廢物、提升免疫力、使大腦更靈活、讓血管更健康、皮膚也變好。雖然，喝水好處多，余朱青營養師指出有些人則不適合喝太多水，患有腎病、消化不良及晚上易頻尿的人，喝水不要過量，最理想是詢問醫生意見。

按圖總結喝水6個最佳時機及2大須留意地方︰

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怕水腫不喝水？飲水排鈉消腫減重

此外，有些人士怕水腫而不喝水，反而適得其反，若果吃太多鹹味重的食物，很易造成水腫，因為鹹味食物中有大量鈉質，鈉（sodium）有助保留體內的水分，但如果鈉質過量，就要多喝水將鹽分排出體外，水分也跟著排走，才能消除水腫，令體重下降。

每人每日真的要喝夠8杯水？ 成年人每日要喝的基本水量有數可計，將個人體重「公斤x 30毫升」可計算出來。 什麼是喝水的最好時機？ 早上起床、上廁所後、洗澡後、喝酒後、運動前中後、在辦公室時。 什麼時間不宜喝太多水？ 飯後1小時、睡前2小時。

參考資料︰余朱青 營養師