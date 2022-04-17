韓式炸醬麵食譜｜比中式炸醬麵偏甜濃稠 自製韓式炸醬必備1材料
撰文：爆料公社
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小提示：
1. 韓式炸醬麵的主要蔬菜為洋蔥丁、高麗菜，也可加入薯仔丁、節瓜刊、紅蘿蔔丁等。
2. 起鍋前可加入少許炒春醬的油，加了會更油亮，不加亦可。
3. 韓式炸醬麵較中式炸醬麵偏甜及濃稠，可依照個人喜好調整。
＊編按：春醬即韓式黑麵，主要由黑豆製成
韓式炸醬麵食譜（按圖）
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食材
1. 炒春醬：食用油（150毫升）；麻油（30毫升）；春醬（250公克）
2. 炒炸醬：炒春醬油（40+10毫升）；青蔥（50公克）; 薑（5公克）；蒜頭（10公克）；豬絞肉（150公克）；細砂糖（20公克）；醬油（20毫升）；蠔油（20毫升）；洋蔥（250公克）；薯仔（200公克）；高麗菜（200公克）；炒春醬；清水（300+70毫升）；太白粉（15公克）
做法：
1. 炒春醬：食用油、麻油、春醬炒10分鐘，炒至油泡變小。
2. 炒炸醬：前項【1.】的油、蔥花、薑末、蒜末，爆香。加入豬絞肉（肉丁亦可）炒至肉反白。加糖、醬油、蠔油，拌炒均勻。加洋蔥丁、薯仔丁，炒至洋蔥稍微變透明。加入高麗菜拌炒。加入前項【1.】的炒春醬，略翻炒後加水拌勻，煮10分鐘，邊煮邊攪拌。最後勾芡。
社員回文：「我要開動了」、「好專業喔」、「看到這個做法我太心動了」、「拿起手機直接點外賣 XD」。
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