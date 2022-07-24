飲食熱話｜網友驚見早餐店豬扒蛋多士內加2材料　獲讚酥脆超好味

早餐對許多人而言非常重要，日前一位台灣網友發文發現，她在早餐店買的豬扒蛋吐司裏面，居然夾着一片餅乾，讓她非常驚訝，而且搭配起來還不錯吃。



網友在「爆怨公社」發文提到，她去早餐店買了豬扒蛋吐司，回家打開一看，卻發現三文治裏面的生菜和蘋果之間，居然放着一片餅乾，讓她驚訝不已。而且她表示，這樣的搭配「還蠻好吃的」。

網友在早餐店買的豬排蛋吐司裏面，居然夾着一片餅乾。（Facebook@爆怨公社）

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許多網友對此感到新奇，「感覺會很好吃，增加酥脆的口感」、「國外吃法三明治（三文治）會包餅乾很正常啦~以前窮的時候，我都吐司塗花生醬夾薯片過一餐，真的超好吃的！」、「蹦出新滋味的概念？」、「正常豬排蛋吐司也很少放蘋果的吧」。

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