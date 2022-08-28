木瓜｜營養豐富有益心臟助抗老　木瓜籽也是寶　食用前注意3件事

台灣幾乎一年四季都買得到木瓜，這樣隨手可得的水果其實是個大寶藏，富含維他命C、維他命A，而且人體從木瓜吸收抗氧化物的效率遠高於其他蔬果，就連木瓜籽竟然都好處多多。



大家一起來看看木瓜有甚麼好處（按圖了解！）

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剖開一個木瓜就像剖開一個超級寶庫，至少含有以下這些營養素：

維他命C：含量高於草莓、柳橙、檸檬、鳳梨

維他命A：含量高於葡萄柚、芭樂、西瓜

葉酸：含量在香港常見水果中數一數二，相近於芒果、芭樂

木瓜還含有豐富的類胡蘿蔔素，包括β-胡蘿蔔素、茄紅素（Lycopene），都是強效的抗氧化物。且相較其他蔬果，人體更容易從木瓜中吸收抗氧化物。

另外，木瓜中的「木瓜蛋白酶（papain）」酵素，可以分解蛋白質，是天然的肉品軟化劑。用於烹調也能讓食材更有層次感，例如青木瓜燉排骨就是活用木瓜的料理。

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正因為有以上這些營養素，多吃木瓜對健康好處多多：

1. 維護心臟健康

研究顯示富含茄紅素和維他命C的食物有預防心臟疾病的功效，2012、2014年也都有文獻指出木瓜中的抗氧化物能保護心臟，並強化被稱作「好膽固醇」的高密度膽固醇HDL功效。

其中一份研究更發現，受試者服用14週的發酵木瓜營養補充品後發炎情況減少，好、壞膽固醇的比例也較佳，而膽固醇比例正是降低心臟疾病風險的關鍵。

2. 促進消化、改善便秘

木瓜酵素能幫助蛋白質消化，2013年發表在《Neuroendocrinology Letters 》的研究更表示，長期消化不良、腸胃道功能不佳的受試者，在服用以木瓜為主成分的配方長達40天後，便秘和脹氣都有顯著改善。

3. 護膚抗老

肌膚老化的主因正是自由基的過度活躍，木瓜所富含的維他命C、茄紅素等抗氧化物就能中和自由基，進而減緩老化痕跡。

2006年的研究認為，服用茄紅素長達10～12週之後，能減少肌膚日曬後的泛紅；2014年的另一份研究則顯示，熟齡女性綜合服用茄紅素、維他命C以及其他抗氧化物14週之後，臉上皺紋的深度減少。

4. 減緩發炎

慢性發炎是不少疾病的根源，有多份研究顯示，包括木瓜在內，許多富含抗氧化物的蔬果都能降低發炎風險。

例如2005年發表在《美國臨床營養學期刊（The American Journal of Clinical Nutrition）》的研究就指出，受試者增加富含類胡蘿蔔素的蔬果攝取量後，發炎指標C反應蛋白（CRP）明顯下降。

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木瓜籽也是寶

木瓜籽帶有苦味，較難入口，一般吃木瓜會把籽挖掉。其實木瓜籽也含有多酚、類黃酮等抗氧化物，以及油酸等單元不飽和脂肪酸。還有研究顯示木瓜籽能消滅部分真菌和寄生蟲。

木瓜還能外用

木瓜酵素目前常見於保養品配方中，一般認為木瓜酵素確實有幫助去除老廢角質、減少毛孔阻塞的功效。2017年的一份研究更顯示木瓜酵素可改善疤痕。

另外2012年的研究認為，木瓜富含的維他命A能滋養、強化頭髮。健康資訊網站《Healthline》推薦自製天然護髮膜，材料包括：

．1/2顆木瓜

．1/2杯椰子油

．1大匙蜂蜜

充分混合攪拌後塗抹於濕髮，靜置30～40分鐘後再沖洗、用洗髮精清潔即可。



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這3點要注意

木瓜雖然好處多多，但食用上還是有些地方要小心：

1. 木瓜吃太多，皮膚容易變黃，這是因為β胡蘿蔔素一時無法代謝，沉積在皮膚中。大約只要停吃半個月，皮膚中的色素就會慢慢退掉。



2. 木瓜算是高鉀水果之一，必須採取低鉀飲食的人要避開。



3 .木瓜籽雖然有不少益處，但也有研究顯示大量食用可能降低生育力，並對細胞和DNA有毒性， 食用時應斟酌。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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