骨質疏鬆｜補鈣外更要補腎　多吃五穀、豆類外　中醫建議多做一事

年紀大就怕骨質疏鬆！來自台灣的中醫博士樓中亮表示，中醫稱骨鬆為「骨痿」。而會發生骨質疏鬆最主要原因是氣血不足導致腎精虧損，骨枯髓減。腎主骨，腎虛則骨不壯，因此中醫觀點認為骨鬆的病因歸結腎虛，要補骨就要從「腎」著手。



強健骨骼單靠喝牛奶不夠？（按圖了解）

+ 13

樓中亮指出，每個人從出生到年老與鈣質連結緊密，孩童時期擔心鈣質不足，發育不良，邁入年老後因更年期等問題來襲，鈣質隨之流失，更憂心膝關節使不上力。

預防骨質疏鬆，許多人第一個想到的是補鈣，提到補鈣就會想到牛奶，但其實除了牛奶以外，還有更多鈣質含量豐富，且比牛奶好吸收的食物！樓中亮說，除了從牛奶、保健品中補充鈣質，平時飲食也建議搭配「黑入腎」補腎食材。

相關文章：骨質疏鬆｜營養師揭鈣質5大功能推薦補鈣食物 謹記挑選鈣片3要點

+ 12

5+1法防骨鬆

1.五穀雜糧：黑豆、黑芝麻、栗子、堅果、白芝麻、杏仁、全麥麵包。

2.豆類：豆腐絲、腐皮、黃豆乾、豆腐。

3.蔬菜水果：綠色莧菜、椰菜干、荇菜、番薯葉、番茄、芥蘭、雪菜、乾香菇、通菜、海帶、海藻、木耳、枸杞。

4.魚類：小魚乾、沙甸魚、鰻魚、鯡魚、三文魚、鯖魚、吞拿魚。

5.蛋奶類：羊奶、芝士、蛋黃。

6.曬太陽：多曬太陽幫助皮膚合成維他命D，能夠有效率幫助骨質生成。而最佳曬太陽時間為巳時早上9點到11點，以及申時下午3點至5點。



【延伸閱讀，更多銀髮補鈣養骨建議】

骨質疏鬆｜布冧多吃可健骨？中年起補鈣外 還要多攝這2種維他命

+ 19

骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關

+ 21

【補鈣】鈣片餐前服？每日有上限？補鈣5大秘訣過量易便秘生腎石

+ 21

延伸閱讀：

喝咖啡身體會脫水、骨質疏鬆？醫師導正讓你骨鬆的「真正原因」

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」