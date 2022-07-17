骨質疏鬆｜補鈣外更要補腎 多吃五穀、豆類外 中醫建議多做一事
撰文：健康2.0
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年紀大就怕骨質疏鬆！來自台灣的中醫博士樓中亮表示，中醫稱骨鬆為「骨痿」。而會發生骨質疏鬆最主要原因是氣血不足導致腎精虧損，骨枯髓減。腎主骨，腎虛則骨不壯，因此中醫觀點認為骨鬆的病因歸結腎虛，要補骨就要從「腎」著手。
強健骨骼單靠喝牛奶不夠？（按圖了解）
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樓中亮指出，每個人從出生到年老與鈣質連結緊密，孩童時期擔心鈣質不足，發育不良，邁入年老後因更年期等問題來襲，鈣質隨之流失，更憂心膝關節使不上力。
預防骨質疏鬆，許多人第一個想到的是補鈣，提到補鈣就會想到牛奶，但其實除了牛奶以外，還有更多鈣質含量豐富，且比牛奶好吸收的食物！樓中亮說，除了從牛奶、保健品中補充鈣質，平時飲食也建議搭配「黑入腎」補腎食材。
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5+1法防骨鬆
1.五穀雜糧：黑豆、黑芝麻、栗子、堅果、白芝麻、杏仁、全麥麵包。
2.豆類：豆腐絲、腐皮、黃豆乾、豆腐。
3.蔬菜水果：綠色莧菜、椰菜干、荇菜、番薯葉、番茄、芥蘭、雪菜、乾香菇、通菜、海帶、海藻、木耳、枸杞。
4.魚類：小魚乾、沙甸魚、鰻魚、鯡魚、三文魚、鯖魚、吞拿魚。
5.蛋奶類：羊奶、芝士、蛋黃。
6.曬太陽：多曬太陽幫助皮膚合成維他命D，能夠有效率幫助骨質生成。而最佳曬太陽時間為巳時早上9點到11點，以及申時下午3點至5點。
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