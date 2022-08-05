Häagen Dazs 7款雪糕或含致癌物食安中心籲勿吃！附12款安全雪糕

食物安全中心昨日（4日）公布，再多2款口味的Häagen-Dazs雪糕（比利時朱古力雪糕及曲奇呍呢嗱雪糕）可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。食安中心呼籲市民不要食用及購入受影響批次，為審慎起見上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售。若誤食環氧乙烷有可能導致嘔吐、噁心、呼吸困難等症狀，嚴重者或引起死亡。



請按圖看受影響食品清單：

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受影響食品清單：

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2023/6/13

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：2023/5/20、2023/5/21、2023/6/8及2023/6/9

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：80毫升

此日期前最佳：2023/5/22

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：3 x 80毫升

此日期前最佳：2023/5/23及2023/6/21

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：2023/5/17及2023/5/29

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：2023/6/11

進口商：General Mills Hong Kong Limited



產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2023/5/29及2023/5/30

進口商：General Mills Hong Kong Limited



食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述Häagen-Dazs產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。由於環氧乙烷屬一級致癌物並被歐盟禁用，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。如市民對上述回收產品有查詢，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

Häagen-Dazs再多兩款雪糕口味有批次疑受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，包括比利時朱古力及曲奇呍呢嗱。（余曉彤攝）

供應商呍呢嗱原料出事 展開預防性查驗

Häagen-Dazs指，因應早前台灣於呍呢嗱雪糕檢驗出疑似極微量「環氧乙烷」，總公司徹查問題源於其中一家供應商的呍呢嗱原料，並全面展開預防性查驗，部分產品有少量批次使用受影響的原料，為致力保障顧客利益及產品食用安全，香港Häagen-Dazs將立即停售及回收相關批次的產品。

環氧乙烷屬一級致癌物 或致屙嘔傷肝腎嚴重可致命

環氧乙烷是除害蟲劑，包括毒殺昆蟲及老鼠，對人體有毒，其後發現具致癌性，有可能導致嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、暈眩、呼吸困難等症狀，甚至可能損肝、腎及出現昏迷，嚴重或引致死亡。世界衛生組織國際癌症研究機構已將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌、淋巴癌之風險。

Häagen-Dazs指因應早前台灣於呍呢嗱雪糕檢驗出疑似極微量「環氧乙烷」，總公司徹查問題源於其中一家供應商的呍呢嗱原料。（American Heritage Chocolate/unsplash）

12款雪糕安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

除了除害劑環氧乙烷問題外，雪糕中的類雌激素也曾受食品安全檢測機構的關注。早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。

水中銀（小魚親測）早前曾從本港各大超市，包括百佳、city'super、一田百貨及7-11便利店選購了9個雪糕品牌，例如Nestle、Haagen-Dazs、Dreyer's、MOVENPICK及LILY & RAN等，共29款雪糕樣本作毒性檢測。當中有12個（41%）雪糕樣本品質卓越，沒有發現毒物，獲「綠魚」標籤。

雪糕檢測｜Dreyers雀巢12款安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

請按圖看12款最安全雪糕名單（由售價低至高排列）︰

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資料來源：食物安全中心