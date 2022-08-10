減肥食譜｜擔擔蒟蒻麵熱量減半　味噌雞代肉醬多做1步蒟蒻麵辟腥

減肥其中一個難處就是戒澱粉，近年不少人會用其他材料代替，例如椰菜花飯代替白飯、蒟蒻麵代替麵條等等。蒟蒻麵在日本十分流行，它既有麵條的質感，卻標榜比一般的拉麵和即食麵低醣、低熱量，有部分甚至是0卡路里，感覺輕盈得多！以多油的擔擔麵為例，日本節目就有料理達人分享低卡的蒟蒻擔擔麵食譜，嘉賓吃完都大讚好味到不得了！



蒟蒻麵熱量低 防血糖急升降血壓

近年興起的蒟蒻麵，口感跟「芋絲」類似，跟「魔芋」成分大致相同，營養師就提到蒟蒻麵能減低我們的糖分及碳水化合物攝取量，並避免用餐後血糖急劇上升，對於減肥、降血壓及血糖等都有好處，可說是減肥一族的恩物！

日本電視節目《生活小貼士2》其中一位料理達人「家務A夢」，就分享了低卡的蒟蒻擔擔麵，卡路里只是普通擔擔麵的一半！雖然蒟蒻麵本身口感比麵條爽口，有時甚至帶有腥味，不過有家務A夢就分享了如何辟味，並讓蒟蒻擔擔麵似足中華風擔擔麵的秘技。

請按下圖睇家務A夢的蒟蒻擔擔麵製法：

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家務A夢又分享，今次蒟蒻擔擔麵的重點是無湯的拌麵，因為蒟蒻麵本身的質地很滑，一夾起就溜走，拌麵做法反而比較適合，而味噌肉醬亦相對掛麵，味道更佳。