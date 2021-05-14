減肥｜10款蒟蒻麵熱量醣質檢測　營養師教免墮減肥陷阱2類人慎食

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-14 20:44

蒟蒻麵是近年新興的減肥恩物，因為它有麵條的質感，卻標榜比一般的拉麵、即食麵、意粉低醣、低熱量，有部分甚至是0卡路里，感覺輕盈得多！究竟食蒟蒻麵可減肥的原理是什麼？吃得愈多就愈好？自製蒟蒻麵的話，可有什麼食材配搭？營養師將會一一解答！ 攝影：鄧穎琪

有打過邊爐的朋友，都一定食過「芋絲」，而近年興起的蒟蒻麵，也是同一類「魔芋」產物，成分大致相同。猶記得初接觸蒟蒻麵，是採訪一間拉麵店，它以健康掛帥，除了用多種蔬菜熬湯外，它的麵底可選低醣質蒟蒻麵，每個麵餅只有18卡路里，比一般公仔麵的460卡路里低得多！當時的店家就提到，蒟蒻麵能減低我們的糖分及碳水化合物攝取量，並避免用餐後血糖急劇上升，對於減肥、降血壓及血糖等都有好處，可說是減肥一族的恩物！

採訪拉麵店的蒟蒻麵餅，彈牙輕盈，只有18卡路里，健康不致肥。（餐廳提供）

近月嘗試改變飲食習慣，也不時食用蒟蒻麵，尤其天氣漸熱，蒟蒻麵熱食冷食皆可，確實頗適合夏天。但就曾聽過營養師說，這類蒟蒻食品雖然低卡，吃得多卻容易脹胃。而且它本身沒有味道，多數要配搭醬汁進食，醬汁隨時會成為另一個致肥陷阱。記者就訪問了香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian），請她講解蒟蒻麵減肥原理以及8大有關迷思。

如這款和風魚介味蒟蒻麵，本身附有湯汁，每包23kcal，可一開即食，冷熱皆可，口減偏米粉，並帶有微微鹹味，不會太單調。筆者另外還加了半隻半熟溏心蛋做配料，不過對我而言分量就偏小，可能要食多於1個。

Lillian說，蒟蒻是由一種名為「魔芋」的植物製成，主要成分是葡萄糖和甘露糖等多醣類碳水化合物，也是一種水溶性纖維。由於人體的消化系統，並不能分解及吸收這種多醣，因此蒟蒻所提供的熱量很低。許多蒟蒻麵的包裝上寫明「零醣質」，其意思是指這種麵沒有提供熱量的多醣類碳水化合物，如澱粉質。

若蒟蒻麵真可減肥，那麼每餐食幾個蒟蒻麵，以後便毋須再吃飯或麵等主食？那麼蒟蒻麵跟蒟蒻烏冬、意粉又是否相同呢？請按下圖睇營養師Lillian去解答有關的疑問。

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蒟蒻本身冇味，單吃實在太寡，因此市面上會有些附湯汁的蒟蒻麵，通常熱量就少不免高些少。不過這些蒟蒻麵多半是沒有配菜的，若你想搭配食材食用，營養師就推薦了一個自創食譜。

請按下圖睇營養師建議的蒟蒻麵食譜：

蒟蒻麵產地眾多，有日本、韓國、台灣、新加坡等，筆者多數會去大型與日式超市購買，以下就有10款市售蒟蒻麵的醣質和熱量比較，各位可參考看看。

市面上有多款蒟蒻麵，部分全透明、沒有任何味道，而部分則在製麵過程中加入了菠菜、南瓜或紅菜頭汁等。

請按下圖睇10款蒟蒻麵營養比較，有一款0醣0卡（以1包計算）：

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