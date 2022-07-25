冷麵食譜｜消暑4大涼麵30分鐘簡易煮　蒟蒻麵熱量低酸辣麵夠醒胃

炎夏暑氣騰蒸，天氣太熱使胃口大減，酸辣、麻辣的菜式稍能喚起食慾。麻辣蒟蒻麵、酸辣素雞絲麵、酸辣剪刀麵、傳統四川涼麵等冷麵食譜，又酸又辣的味道絕對能刺激味蕾，既醒胃亦可口。



【麻辣蒟蒻麵】

蒟蒻麵的熱量低，不過味道比較淡，需要調味料來輔助入味，以辣及酸味烹製最能突出味道，兼嚐到蒟蒻麵的爽彈。麻辣蒟蒻麵，醬汁中因為有花椒、辣椒、浙江醋及生抽等，麻辣酸鹹，味道屬川味，配搭爽口甘筍絲、木耳絲和榨菜絲，低熱量之餘也能飽腹。

麻辣蒟蒻麵（尹嘉蔚攝）

煮蒟蒻麵前，建議先用清水沖洗1-2分鐘，好像淘米一樣沖水濯洗，然後才放入已有調味料的滾水或上湯中煮3分鐘，因為蒟蒻麵本身一點味道也沒有，在灼燙蒟蒻麵時應該先給蒟蒻麵一點底味。汆燙後用冷水或冰水浸泡，一冷一熱下使麵質更爽彈。處理過的蒟蒻麵，此時已經可以配搭任何輔料及醬汁自由發揮了。

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麻辣蒟蒻麵食譜

【酸辣素雞絲麵】

酸辣素雞絲涼麵以中華冷麵為藍本，換上中式的北京或蘭州拉麵，配簡單的酸汁。整道菜式紅黃綠白交織，加了焦香的煎素雞及油潤亮澤的酸辣汁，一陣香味撲鼻而來大大喚起了食慾。

酸辣素雞絲麵（陳嘉杰攝）

素雞是大豆食品，想它質感更鬆，吃來彈牙及易入味，用刀柄或刀背拍鬆素肉/大豆食品的纖維。若要幼細使用，用手撕比用切更易入味，另外與其他食物一同烹調前，先用油煎香，然後才跟其他配料一起烹調。

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酸辣素雞絲麵食譜

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【酸辣剪刀麵】

剪刀麵源於山西的傳統特色小吃，於隋朝末期已經出現，用一把剪刀將大麵糰剪成小麵條，好像粗身的銀針粉一樣，同時由於形狀兩頭尖尖，乍看有些似小魚，故此這做法又叫「剪魚子」。山西人吃剪刀麵，還會配其他一小碟、一小碟的配菜，譬如豆芽和甘筍絲，另外醬料是隨喜加配，基調是酸辣開胃，適合夏日的天氣享用。

酸辣剪刀麵（尹嘉蔚攝）

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酸辣剪刀麵食譜

【四川涼麵】

四川涼麵是四川的傳統小吃，雖然淳樸卻十分惹味，色澤鮮豔，微辣清爽，令人食慾大振，尤其在涼麵中加入少許花椒粉或花椒油，整道麵的風味頓時昇華。拌麵最好用樸素的白麵，例如是手工陽春麵、北京拉麵等，麵質彈牙爽滑。隨喜也可加入乾蔥、麻油等製成蔥香拌麵；加辣椒粉、花椒油等製成椒麻拌麵。

四川涼麵（張善滿攝）

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四川涼麵食譜