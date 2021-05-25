素食食譜｜麻辣蒟蒻麵低卡高纖降血壓　消暑爽彈零腥味2步搞掂

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-25 12:53

麻辣蒟蒻麵，醬汁中因為有花椒、辣椒、浙江醋及生抽等的原故，麻辣酸鹹，五味紛陳，味道屬川味。15分鐘的快捷食譜，轉眼已經做好，在炎夏中下廚也沒甚煩惱。涼爽彈牙的蒟蒻麵，配搭爽口甘筍絲、木耳絲和榨菜絲，低熱量之餘也能飽腹。

麻辣蒟蒻麵，配搭爽口甘筍絲、木耳絲和榨菜絲，低熱量之餘也能飽腹。

蒟蒻麵零熱量？

蒟蒻被推舉為減肥美食，蒟蒻塊含很少量的碳水化合物，其中含有葡甘露聚醣可製成食用的蒟蒻，葡甘露聚醣屬水溶性纖維具有高度黏性。因此，蒟蒻麵在消化過程中速度比較緩慢，讓人感覺飽肚，而且蒟蒻麵基本是零熱量食物。

想去除蒟蒻麵的雜味，建議先用清水沖洗1-2分鐘，好像淘米一樣沖水濯洗。汆燙後用冷水或冰水浸泡，一冷一熱下使麵質更爽彈。

不過，可發覺當打開蒟蒻麵的包裝後，有一陣雜味或梘味滲出，如果直接將蒟蒻麵隔走水分後便丟入湯鍋煮，那陣不良的味道仍是非常明顯。想去除蒟蒻麵的雜味，建議先用清水沖洗1-2分鐘，好像淘米一樣沖水濯洗，然後才放入已有調味料的滾水或上湯中煮3分鐘，因為蒟蒻麵本身一點味道也沒有，在灼燙蒟蒻麵時應該先給蒟蒻麵一點底味。汆燙後用冷水或冰水浸泡，一冷一熱下使麵質更爽彈。

處理過的蒟蒻麵，已可以配搭任何輔料及醬汁自由發揮。

處理過的蒟蒻麵，此時已經可以配搭任何輔料及醬汁自由發揮，如炎夏中想吃一點清爽麻辣，用來開胃消暑的，大可用川味襯托，些許花椒、辣椒、浙江醋、生抽、糖、鹽、白芝麻、蒜蓉，用滾燙的熟油灒香，隨意添入木耳、榨菜及紅蘿蔔絲，雖簡單快捷，卻是人間美味。

麻辣蒟蒻麵食譜

健康小貼士︰

蒟蒻的水溶性纖維高，可預防便秘，其中的葡甘露聚醣有助吸收膽固醇，改善高血壓，並幫助控制血糖。雖然蒟蒻麵的熱量低，但長期大量食用蒟蒻代替粉、麵、飯，或造成營養缺乏，例如頭暈及疲倦等，並有機會減慢新陳代謝。此外，蒟蒻本身不易被消化，要充分咀嚼才可吞嚥，老人與小孩吃蒟蒻相關的食物時要特別小心。

雖然蒟蒻麵的熱量低，但長期大量食用蒟蒻代替粉、麵、飯，或造成營養缺乏。

【素食食譜】酸辣剪刀麵酸辣開胃 1把剪刀簡單快捷自製彈牙麵條

酸辣剪刀麵食譜

【沙律食譜】米粉沙律越式涼菜健康清新 加烤花生芝麻醬滋味倍增