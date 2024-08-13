咖啡沖泡方法｜日本農業協會1招沖牛奶咖啡更香滑　即沖即飲係錯!

咖啡你喜歡飲齋啡？或是牛奶咖啡？牛奶咖啡在日本人心目中的地位不低，有日本傳媒曾做過調查，日本人「浸完溫泉最想喝的飲品」第一位正是牛奶咖啡！日本全國農業協同組合聯合會就曾在官方twitter分享一個沖牛奶咖啡更好飲的秘技，網友試完都大讚！



牛奶咖啡 日本人浸溫泉後必喝

日本人很喜歡喝牛奶咖啡，尤其在浸溫泉後，幾乎都一定會喝，若果是玻璃樽裝的就更讓人難以抵擋，更奉之為「泡澡後的特殊滋味」！而不時在twitter分享飲食資訊的日本全國農業協同組合聯合會，早前就分享了一個沖牛奶咖啡的美味貼士，沖完不論加糖與否都一樣好飲。

這樣沖泡的牛奶咖啡，看來很可口。（twitter：zennoh_food）

牛奶咖啡沖泡方法

這個牛奶咖啡沖泡法非常簡單，特點是把咖啡粉浸過夜。

1. 把30-40克咖啡粉放在茶袋。

2. 再浸入500毫升的牛奶裡冷藏過夜。

3. 翌日拿走茶袋，即可享用美味的牛奶咖啡。

炮製出來的牛奶咖啡，味道平衡得恰到好處，即使不加糖已很好喝。

原來，讓牛奶咖啡更好飲的方法，就是要浸過夜而非即沖即飲！（twitter：zennoh_food）

懶人沖泡法 洗杯都慳番！

網友都紛紛表示想試，有人提議加入煉奶、雪成沙冰等；另外亦有人就住冷泡咖啡的方式加入自己的見解，她說冷泡茶的茶葉，必需經過消毒方可冷泡，不然容易滋生細菌；不過咖啡經過高溫烘烤，即使冷泡亦可安心飲用。

不少網友分享自己的成品，有人指味道喝起來跟一般的Latte不同，十分好喝，甚至有懶人直接把咖啡粉放入盒裝牛奶去浸，連洗杯的動作都可省掉！

網友分享自己的懶人絕技，索性將咖啡粉包放入盒裝牛奶去浸。（twitter：118Eno）

消委會檢測2款最安全咖啡粉

牛奶咖啡要沖泡好喝，最重要還是咖啡粉，消委會就曾於2022年測試了市面上49款咖啡產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee），發現逾9成半樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，30款咖啡粉中，只有OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡沒有驗出丙烯酰胺；至於除害劑，則只有「M&S Food」的即溶咖啡不含除害劑。

消委會報告指，市面上這款OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡，是極少有不含基因致癌物丙烯酰胺。（資料圖片）

M&S Food的即溶咖啡粉，不含福爾培（Folpe）、鄰苯基苯酚（2-Phenylphenol）、噠蟎酮 （Pyridaben）及聯苯 （Biphenyl）等除害劑。（M&S）

資料來源：zennoh_food、消委會543期